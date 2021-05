Capita di aver comprato delle fragole troppo mature. O magari di averne acquistate troppe, e non aver fatto in tempo a mangiarle fresche. Così, le fragole iniziano a diventare mollicce.

Come liberarsene rapidamente senza doverle buttare nel cestino? Se le fragole stanno per andare a male ecco come trasformarle in una torta economica e velocissima che si prepara nel frullatore.

Gli ingredienti del pan di fragola

Le fragole sono un frutto importantissimo per la salute, ricco di proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Queste le rendono un alleato importante per evitare le malattie del cuore. Inoltre, pare che le fragole possano rivelarsi utili per prevenire alcune forme di cancro. Aiutano, infine, a regolare i livelli di zucchero nel sangue.

Perché allora non fare il pieno di fragole in una gustosa torta? Se le fragole stanno per andare a male ecco come trasformarle in una torta economica e velocissima che si prepara nel frullatore.

Per preparare il pan di fragola, servono:

a) 200 grammi di fragole tagliate a pezzetti;

b) 250 grammi di farina 00;

c) 80 grammi di olio di semi di girasole;

d) 220 grammi di zucchero;

e) due uova;

f) una bustina di lievito per torte.

Procedimento

Il procedimento per preparare il pan di fragole è davvero semplice. La maggior parte dello sforzo lo fa il frullatore!

Basta infatti versarvi le fragole, le uova e lo zucchero. Frullare il tutto, poi incorporare mano a mano l’olio, la farina (dopo averla setacciata) e il lievito.

Imburrare e infarinare una tortiera da 22 cm, poi versarvi l’impasto. Cuocere in forno per 45 minuti a 180 °C.

La torta è molto semplice ma deliziosa da gustare così com’è. Chi volesse arricchirla, però, può spolverizzarla con dello zucchero a velo e ricoprirla di fragole a pezzetti. Oppure servirla con del gelato o della panna montata. O, ancora, con una salsina di fragole.

Insomma, se le fragole stanno per andare a male non c’è ragione di buttarle. Le si può trasformare in una gustosa torta. Proprio come i fondi di caffè: ecco come riutilizzarli per un dolce goloso ed economico.