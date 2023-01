Molti non ci pensano ma i vecchi calendari valgono oro se riciclati in questi modi utili e originali

Molte attività commerciali regalano ai propri clienti dei calendari. Se ne abbiamo ricevuti troppi o abbiamo ancora quelli vecchi, non buttiamoli assolutamente via. Conserviamoli e usiamoli in questi modi davvero unici. Vediamo cosa fare!

Per molti è un’abitudine quella di sostituire il vecchio calendario la mattina del primo giorno dell’anno. Anzi alcuni compiono questa operazione già allo scoccare della mezzanotte.

Il calendario è un gadget che spesso viene regalato da aziende e attività commerciali ai clienti più affezionati. Un cadeau molto gradito, anche se spesso capita di riceverne tanti.

Naturalmente il consiglio è quello di non buttarli via, ma ingegnarsi per utilizzarli per qualcosa di veramente utile e originale. Vediamo come.

Basta un po’ di fantasia per evitare sprechi

Per evitare inutili sprechi, non buttiamo i fogli del calendario. Infatti, utilizzando un pochino di fantasia, possiamo riciclarli in tanti modi geniali.

Riutilizzare dei vecchi oggetti e trasformarli in qualcosa di nuovo non è solo una moda o una tendenza momentanea. L’arte del riciclo è una vera e proprio filosofia di vita che aiuta a diminuire i rifiuti, a dare nuova vita a oggetti destinati alla discarica e a risparmiare dei soldi.

Molti non ci pensano ma i vecchi calendari valgono oro se utilizzati così

I fogli dei vecchi calendari sono perfetti per essere riutilizzati come carta da regalo. Soprattutto se abbiamo delle pagine con delle immagini. Stacchiamole dal supporto in cartoncino e usiamole per avvolgere i nostri doni. Fissiamo le estremità del pacchetto con del nastro adesivo e abbelliamolo con uno spago colorato.

Questi fogli sono utili anche durante un trasloco. Utilizziamoli per avvolgere gli oggetti da trasportare. Il rischio di romperli sarà veramente molto basso.

Le pagine di alcuni calendari hanno il retro bianco. Pertanto, utilizziamole per far divertire i nostri bambini. Sono molto utili come carta su cui disegnare, scarabocchiare o fare la brutta copia di un compito.

Se abbiamo in casa dei calendari con le pagine in cartoncino, allora utilizziamolo per creare dei segnalibri. Saranno perfetti anche da regalare.

Ritagliamo delle forme rettangolari lunghe e sottili, della dimensione che più ci piace. Al centro, nella parte superiore, pratichiamo un foro e infiliamo un nastrino colorato. Per abbellire il cartoncino utilizziamo dei classici washi tape. Possiamo anche personalizzare il segnalibro, scrivendo il nome del destinatario del regalo e una bella dedica.

I vecchi calendari utili per le pulizie di casa

Molti non ci pensano ma i vecchi calendari valgono oro se utilizzati per le pulizie domestiche. Se le pagine non sono lucide, allora usiamole per pulire i vetri di casa, al posto della classica carta di giornale.

Ma posizioniamole anche sopra ai pensili più alti della cucina o sugli armadi. In questo modo eviteremo che il legno si rovini e prenda polvere. Per fissare la carta ed evitare che svolazzi ovunque utilizziamo del nastro adesivo. Sostituiamo i fogli quando sono molto sporchi.

I vecchi calendari sono molto utili anche per foderare i cassetti.