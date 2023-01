Rovineremo la lavatrice e i vestiti se commettiamo questi 5 errori quando facciamo il bucato

Fare il bucato sembra semplice, soprattutto con le lavatrici più moderne. Ci sono, però, degli errori che se commessi potrebbero costarci molto caro. Non solo rovineranno i nostri vestiti, ma potrebbero anche danneggiare la lavatrice. Per questo motivo dobbiamo assolutamente evitare questi 6 errori comuni nel fare il bucato.

Fare le pulizie potrebbe sembrare molto semplice. Infatti, i nostri genitori ci insegnano fin da giovanissimi come stirare, fare il bucato oppure come utilizzare i giusti prodotti per la casa. Questo, però, non significa sempre fare tutto correttamente. Infatti, anche nei lavori che facciamo da più tempo potremmo commettere degli errori che ci costano caro.

Fare il bucato, soprattutto con le lavatrici più moderne, è facile. Questo, però, non ci evita degli sbagli comuni che possono rovinare i nostri capi. Non solo vedremo gli errori, ma anche qualche consiglio per rendere il nostro bucato ancora più pulito. Ecco 5 errori che commettiamo quando facciamo il bucato che potrebbero danneggiare i nostri vestiti.

Rovineremo la lavatrice e i vestiti se utilizziamo troppo detersivo

Il primo errore che non ci rendiamo conto di fare è mettere troppo detersivo. Infatti, spesso pensiamo che in questo modo il nostro bucato verrà fuori più pulito. In realtà, questo non solo non accade, ma potrebbe rovinare la nostra lavatrice. Infatti, i residui potrebbero sedimentarsi in alcune parti della macchina e rovinarla. Possiamo capire se utilizziamo troppo detersivo grazie ad alcuni indizi direttamente sui vestiti. Se i nostri capi escono rigidi e con macchie bianche, allora dobbiamo limitare la quantità di prodotto.

Il secondo errore è sovraccaricare il cestello della lavatrice. Dobbiamo sempre controllare il limite di peso del nostro elettrodomestico e non superarlo. Questo perché non riuscirebbe a lavare correttamente i vestiti, lasciando residui di detersivo, ma anche di sporco.

Ricordiamoci sempre di fare una giusta manutenzione e pulizia, in particolare della guarnizione. Rovineremo la lavatrice e i vestiti se non ci ricordiamo di controllare il nostro elettrodomestico regolarmente.

Attenzione alla pulizia e alla manutenzione

Non dimentichiamoci di pulire la guarnizione almeno 3 volte all’anno, per evitare puzza durante il lavaggio. Anche il tubo di scarico va controllato un paio di volte l’anno, perché in questa zona si accumulano tutti i residui dei prodotti. Non controllare lo stato del nostro elettrodomestico potrebbe causare cattivi odori sui nostri capi, ma anche problemi nel funzionamento della lavatrice.

Un ottimo metodo per aiutare la nostra lavatrice a mantenersi pulita è quello di aggiungere un po’ di sale grosso durante il lavaggio. Infatti, il sale neutralizza i cattivi odori e rende i nostri vestiti più morbidi.

Essere troppo aggressivi con le macchie potrebbe peggiorarle

Un altro errore molto comune è quello di strofinare molto le macchie prima di fare il bucato. Nel momento in cui dobbiamo trattare una macchia persistente come il vino o l’inchiostro, strofinarla potrebbe rovinare il tessuto. Inoltre, potremmo anche diffonderla in altri punti del capo. Piuttosto, tamponiamola con un panno e applichiamo uno smacchiatore specifico. Infine, un altro errore è non chiudere le zip. Questo sbaglio è molto comune e potrebbe costarci qualche vestito. Infatti, cerniere molto lunghe come quelle di felpe o giacche potrebbero impigliarsi in altri vestiti. Così facendo potrebbero strappare e rovinare gli altri capi.