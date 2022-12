Con questi metodi geniali puoi eliminare cattivi odori, energie negative e purificare l’aria di casa

Vuoi accogliere parenti e amici in una casa pulita e profumata? Scopriamo insieme come eliminare velocemente le tossine nocive e avere un’aria sana e purificata.

La casa è quel luogo dove ogni giorno viviamo la nostra quotidianità e che ci fa sentire al sicuro. Un posto che arrediamo con amore, seguendo i propri gusti personali.

È importante prendersi cura di tutti gli ambienti della casa, cercando di non tralasciare nessun dettaglio.

Avere un appartamento pulito ed igienizzato, vuol dire eliminare i germi e i batteri pericolosi per la salute di tutta la famiglia. Possiamo provvedere alle pulizie utilizzando dei detergenti chimici oppure dei rimedi naturali della nonna.

Con questi metodi geniali puoi eliminare cattivi odori: iniziamo dalle piante

In una casa è anche fondamentale purificare l’aria ed eliminare i cattivi odori. Non basta solo aprire le finestre e far circolare l’aria. Ma è anche necessario eliminare le tossine che si accumulano nei vari ambienti.

Come fare?

Non tutti sanno che ci sono delle piante che potrebbero aiutarci. Una di queste prende il nome di sansevieria.

Una pianta facilissima da coltivare in casa e che avrebbe la capacità di eliminare le tossine come la formaldeide e gli ossidi di azoto. Potrebbe anche ridurre gli allergeni. Quindi la sansevieria sarebbe perfetta da tenere in camera da letto.

Le altre piante che potrebbero svolgere la stessa funzione sono: l’aloe vera, il ficus, il pothos, ecc.

I prodotti naturali e i consigli della nonna

Per evitare di diffondere sostanze tossiche pericolose per la salute, evitiamo di utilizzare i detergenti chimici. Quelli acquistati al supermercato.

Potremmo ottenere lo stesso risultato usando dei prodotti naturali. Ad esempio, l’aceto è perfetto per eliminare il calcare e come sostituto dell’ammorbidente in lavatrice. Il limone ha delle proprietà sbiancanti e rimuove i cattivi odori.

Il bicarbonato è un vero e proprio alleato delle pulizie. Sgrassa velocemente e aiuta a sturare le tubature. Questi appena elencati sono dei prodotti naturali, che potrebbero pulire la casa senza inquinare l’aria e rovinare le superfici.

Come eliminare il cattivo odore per accogliere parenti e amici durante le feste

Soprattutto in questi giorni di festa, la nostra cucina è piena di odori. Per eliminarli, alle volte, non basta aprire le finestre di casa. Spesso risolviamo il problema utilizzando dei deodoranti spray, quelli che troviamo al supermercato e che potrebbero inquinare l’aria. Ma possiamo profumare la stanza utilizzando anche dei prodotti naturali al 100%.

Non solo candele, ma anche gli oli essenziali potrebbero essere utili. Diffondere per la stanza l’essenza fresca al limone aiuterebbe anche la concentrazione. Mentre l’olio essenziale alla lavanda potrebbe farci rilassare.

Questi prodotti naturali, quindi, profumano l’ambiente e agiscono positivamente anche sul nostro organismo. Ecco quindi, che con questi metodi geniali puoi eliminare cattivi odori senza grandi sforzi.

Un ultimo consiglio

Se in casa non abbiamo degli oli essenziali, non preoccupiamoci, ecco un metodo casalingo per profumare l’aria di casa.

In un pentolino facciamo bollire dell’acqua, la scorza di un limone e dei rametti di rosmarino. In poco tempo si diffonderà una fragranza aromatica e delicata. Perfetta per profumare tutti gli ambienti della casa.