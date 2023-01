Ecco come togliere i graffi neri dalla ceramica del lavandino e renderlo come nuovo senza candeggina

Stanchi degli antiestetici graffi neri sulla ceramica del lavandino? Vediamo insieme come eliminarli, utilizzando un mix di prodotti naturali.

Occuparsi delle pulizie domestiche non è mai piacevole, soprattutto se durante la settimana abbiamo poco tempo a disposizione.

Ogni giorno ci sono delle faccende da sbrigare e dei problemi da risolvere.

Eliminare la polvere, pulire il pavimento, lavare e stirare il bucato. Queste sono solo alcune delle pulizie che quotidianamente ci attendono in casa.

Per non parlare poi delle piccole o grandi manutenzioni da fare.

In ogni appartamento, con il passare del tempo e l’uso quotidiano, ogni oggetto tende a rovinarsi o rompersi.

Pensiamo, ad esempio, ai muri che dopo alcuni anni necessitano di essere rimbiancati, agli scarichi domestici che emanano cattivo odore, oppure alla muffa che si forma nell’armadio.

Un rimedio facile e veloce: la candeggina

Anche i lavandini e i sanitari possono presentare vari problemi.

La ceramica è di certo uno dei materiali più utilizzati per realizzare questi oggetti. Elegante, facile da pulire e con un rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso.

Ma facciamo attenzione, perché il contatto con altri materiali o l’uso di spugne troppo abrasive, potrebbero danneggiare il rivestimento.

Per non parlare poi degli antiestetici graffi che con il tempo tendono ad annerirsi.

Ma come possiamo eliminarli?

Per risolvere questo problema molti usano la candeggina. Un rimedio semplice e veloce che darà ottimi risultati. Basta diluire il prodotto con dell’acqua e lasciare che la soluzione agisca per qualche minuto.

Possiamo provare ad eliminare i graffi anche con del semplice sgrassatore.

I metodi della nonna per pulire la ceramica

Ecco come togliere i graffi neri dalla ceramica del lavandino usando la candeggina. Ma i detersivi chimici non sono l’unica soluzione. Anche i vecchi rimedi della nonna si potrebbero rivelare molto utili.

Come sempre ci viene in aiuto il caro e vecchio bicarbonato. Utilissimo per rimuovere le impurità da frutta e verdura, per ammorbidire i legumi e per eliminare l’acidità di stomaco. Ma questo prodotto è perfetto anche per le pulizie di casa. Sbianca, sgrassa e pulisce perfettamente. Insomma, un tuttofare indispensabile per ogni faccenda domestica. Per pulire le superfici in ceramica, basterà creare una soluzione di bicarbonato e acqua. Formiamo una sorta di cremina e spalmiamola sul graffio. Lasciamo agire per 15 minuti e risciacquiamo.

Ecco come togliere i graffi neri dalla ceramica del lavandino con aceto e sale

Ma non dimentichiamo che anche l’aceto è un vero alleato delle pulizie. Non solo elimina i cattivi odori, ma ha la capacità di sbiancare e rimuovere il calcare.

Utilizzato in combinazione con il sale, potrebbe creare un mix vincente ed agire anche sui graffi neri.

Basterà diluire mezzo bicchiere di aceto in acqua e aggiungere una mangiata di sale. Mescoliamo il composto e versiamolo sulla ceramica. Dopo circa 15 minuti risciacquiamo per eliminare tutti i residui. Ripetiamo l’operazione, se non dovessimo ottenere dei risultati al primo tentativo.

Inoltre, per pulire le superfici in ceramica, evitiamo di utilizzare delle spugne abrasive che potrebbero rovinare questo materiale. Usiamo, invece, dei panni in microfibra.