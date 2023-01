Geniale il trucchetto per preparare il caffè con la moka in una mossa, tutti lo stanno già facendo

Trucchetto per preparare il caffè con la moka in una mossa-proiezionidiborsa.it

Nel preparare il caffè con la caffettiera è facile combinare pasticci spargendo polvere ovunque. Ecco come fare per evitare il disguido con una tecnica facilissima.

Non c’è niente di più bello che essere svegliati la mattina dall’aroma intenso di caffè che si diffonde per casa e dal sommesso rumore del gorgoglio della caffettiera che annuncia la bevanda che sale. Sicuramente, quella appena descritta è un’immagine alquanto poetica. Per molti, la routine mattutina ha un altro inizio, ben più caotico.

Tuttavia, non ci siamo discostati molto dalla realtà. Sono in molti infatti che, a colazione, sorseggiano un buon caffè caldo. D’altra parte, il caffè è uno dei simboli indiscussi del nostro Paese. Tutti ci invidiano il classico espresso. La moda di capsule e cialde è ormai dilagata e ha conquistato chiunque. Per il primo pasto della giornata, però, sono ancora in molti a preferire il caffè più tradizionale della caffettiera. Magari allungato con un po’ di latte caldo, da sorseggiare comodamente ancora in pigiama e indossando delle morbide e calde pantofole facili da preparare da sé.

Preparare il caffè con la moka è un gesto che sa di tradizione

Preparare la moka è sicuramente molto meno pratico di inserire una capsula in una macchinetta. Ci vuole tempo e maestria. È un gesto che ci rimanda ai tempi passati, molto affascinante, quasi poetico. D’altra parte, però, preparare la moka, può riservare anche qualche piccolo guaio e contrattempo, come del resto accade quotidianamente per molte altre mansioni domestiche . Sarà capitato a tutti, infatti, di sporcare il tavolo o il piano di lavoro della cucina con la polvere di caffè, spargendola ovunque. Riempire il filtro della caffettiera non è comodissimo. Specie se lo si fa di prima mattina con gli occhi ancora mezzi chiusi! Ma il sistema per evitare questo inconveniente c’è e lo stiamo proprio per svelare.

È davvero geniale il trucchetto per preparare il caffè con la moka senza sprecare polvere e non sporcare

Avremo bisogno di un bicchiere di carta o di plastica. Utilizzando un paio di forbici, tagliamo il fondo del bicchiere. A questo punto, infiliamo all’interno del filtro della caffettiera la parte superiore del bicchiere. Versiamo quindi la polvere di caffè sfruttando questa sorta di imbuto. In questo modo, non correremo il rischio che la polvere fuoriesca oltre il bordo. Quando avremo versato il caffè che ci necessita, sfiliamo il bicchiere con mano ferma e al tempo stesso con delicatezza. Quindi chiudiamo la moka, ed eccola pronta per essere messa sul fuoco. Tutto qui: è davvero molto semplice e geniale il trucchetto per preparare il caffè con la moka senza far danni già di prima mattina!

Un altro stratagemma ancora più veloce

In alternativa, potremmo utilizzare un metodo ancora più veloce. Basterà prelevare il caffè direttamente dal barattolo o dalla sua confezione originale, immergendovi direttamente il filtro. Optando per questa tecnica, il filtro dovrà essere perfettamente asciutto. A sua volta, il caffè dovrà essere ben compatto. Cosa che possiamo ottenere conservando il caffè in frigorifero.