Molti li bevono al mattino o alla sera ma non tutti sanno la vera differenza tra tè, tisana e infuso

Durante le serate invernali, fredde ed uggiose, rimanere al caldo tra le mura domestiche è un vero e proprio piacere. Possiamo rilassarci sul divano, guardare a letto una serie televisiva, oppure goderci il tepore del camino o della stufa.

Quello che non deve assolutamente mai mancare, oltre ad un buon piatto della cucina tradizionale, è qualcosa di caldo da sorseggiare.

Le bevande calde sono un vero e proprio toccasana per la mente e l’organismo. Tenere tra le mani una tazza fumante riscalda il corpo e rilassa.

I benefici delle bevande calde

Possiamo scegliere tra tantissime varietà di bevande. Se abbiamo bisogno di allontanare l’ansia e lo stress, potremmo sorseggiarne una a base melissa o camomilla. Per la pancia gonfia e favorire la digestione, quella al finocchio sarebbe perfetta. Mentre per aumentare e rafforzare le difese immunitarie si potrebbe optare per una bevanda a base di arancia.

Per i più golosi non dimentichiamo la cioccolata calda, guarnita con della panna montata.

Molti li bevono al mattino o alla sera ma ecco come distinguere le 3 bevande

Tè, tisane ed infusi ci accompagneranno per tutto l’inverno e possono essere sorseggiati al mattino, nel pomeriggio e alla sera prima di andare a letto.

Spesso, però, queste 3 bevande vengono confuse, pensando che siano la stessa cosa.

Vediamo in dettaglio le principali differenze.

Il tè è una bevanda ricavata solo dalle foglie della Camellia sinensis e viene preparato tramite infusione. Contiene caffeina e quindi, se consumato in grosse quantità, potrebbe provocare alcuni disturbi come l’ansia, la tachicardia, ecc.

Tra i più conosciuti troviamo quello bianco, molto pregiato, che avrebbe delle proprietà antiossidanti. Anche il tè verde apporterebbe innumerevoli benefici. Aumenterebbe le difese immunitarie, ridurrebbe il colesterolo, sarebbe in grado di prevenire l’osteoporosi, ecc.

Tisana e infusi

Se il tè deriva principalmente da una sola pianta (Camellia sinensis), la tisana, invece, si ricava da più erbe officinali o fiori (al massimo 6). Non dovrebbe contenere caffeina e la preparazione avviene tramite infusione. Le piante utilizzate possono essere sia fresche che secche e avrebbero delle proprietà terapeutiche.

Infine, parliamo dell’infuso. I fiori, i frutti, le foglie o le spezie utilizzate per questa bevanda provengono da un’unica pianta.

Come si prepara? Versiamo direttamente l’acqua bollente sul preparato. Compriamo il recipiente ed attendiamo il tempo indicato sulla confezione. Filtriamo e beviamo la nostra bevanda.

Anche l’infuso avrebbe delle proprietà benefiche sul nostro organismo. Molti li bevono al mattino o alla sera, ma ora che conosciamo le loro maggiori differenze, possiamo scegliere con più facilità cosa sorseggiare.