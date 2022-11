Lasciamoci tentare dagli gnocchi alla zucca preparati con pane raffermo e altri pochi ingredienti

Dolce, dalla buccia commestibile, al sapore di castagna o nocciola. Ecco alcune caratteristiche di un tipico alimento autunnale. Parliamo della zucca che con il suo sapore e la sua versatilità in cucina conquista proprio tutti, grandi e bambini.

Oltre ad avere pochissime calorie, la zucca, come altri alimenti come l’uva, apporterebbe anche tantissimi benefici al nostro organismo. Oltre ad avere un forte potere antiossidante, sarebbe ricca di vitamina A, importante per la pelle e le mucose. Ma anche la vitamina C e B non sono da sottovalutare. La prima aiuterebbe a rafforzare le difese immunitarie, mentre la seconda agirebbe sul metabolismo.

Lasciamoci tentare dagli gnocchi alla zucca facilissimi da preparare

Possiamo utilizzare la zucca in tantissimi modi. Perfetta da cuocere al forno per preparare un contorno croccante o da usare per un risotto super cremoso. Non solo per le ricette salate, ma possiamo utilizzarla anche nei dolci (torte, biscotti, crostate, ecc.).

Per preparare la ricetta che forniremo nelle prossime righe, invece, oltre alla zucca ci servirà del pane raffermo. Nelle nostre case, questo è spesso un alimento che avanza. Alcune volte lo congeliamo, altre volte ne facciamo crostini per la zuppa, delle volte ancora rimane lì in dispensa per poi diventare pangrattato.

Oggi scopriremo come usare la zucca e il pane avanzato per preparare degli gnocchi davvero eccezionali.

Ingredienti:

200 g di polpa di zucca (circa 500 g cruda);

125 g di mollica di pane raffermo;

1 uovo;

farina q.b;

formaggio grattugiato q.b.;

un pizzico di sale;

un pizzico di paprica affumicata.

Procedimento

Iniziamo la nostra ricetta occupandoci della zucca. Eliminiamo la buccia, i semi e tagliamola a cubetti. Disponiamola su una teglia rivestita con carta da forno. Lasciamo che cuocia in forno per circa 15-20 minuti a 180 gradi. Terminata la cottura, verifichiamo che sia ben morbida. Ora dobbiamo scolarla per bene e frullarla. Se la nostra polpa di zucca risulta ancora acquosa, versiamola in una teglia antiaderente e cuociamola fino all’evaporazione dell’acqua in eccesso.

Nel frattempo, ammorbidiamo il pane raffermo in acqua e, ben strizzato e spezzettato, aggiungiamolo alla polpa di zucca ormai fredda. Uniamo l’uovo, il formaggio grattugiato, il sale e un pizzico di paprica affumicata. Se l’impasto dovesse risultare morbido, aggiungiamo anche un po’ di farina. Lavoriamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo, ma non appiccicoso.

Trasferiamo l’impasto su una spianatoia infarinata. Formiamo dei lunghi filoncini spessi circa 2 centimetri. Tagliamo dei tocchetti e diamo loro la classica forma dello gnocco. Per realizzare le tipiche righe, se non abbiamo il rigagnocchi, possiamo usare la forchetta.

Come condire gli gnocchi

Lasciamoci tentare dagli gnocchi alla zucca che possono essere conditi in diversi modi. Sono perfetti con burro e salvia, ma anche con funghi porcini e salsiccia. Se non abbiamo molto tempo, anche un semplice sugo di pomodoro fresco al basilico sarà buonissimo.