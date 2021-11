Consumare frutta e verdura di stagione, abbinati ad un’alimentazione equilibrata, è fondamentale per il nostro benessere fisico e mentale.

In particolare, in questo periodo dell’anno caratterizzato da influenze e malanni di stagione è fondamentale rinforzare le nostre difese immunitarie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Molti non sanno che proprio per rafforzare il nostro sistema immunitario potrebbe essere utile questo frutto antiossidante ricco di vitamina C.

A novembre cominciano a ricomparire le arance con cui spesso amiamo preparare dei gustosi succhi da bere ma che potremo utilizzare in modo alternativo.

Molti ignorano che col succo d’arancia possiamo preparare questo dolce veloce, morbido e profumato in 15 minuti

Il succo d’arancia può essere il protagonista di diverse ricette sia salate che dolci, come questa che andremo a preparare.

Chi ama il salato dovrebbe sapere che potrà cucinare il pesce così lasciando tutti con l’acquolina in bocca.

In questo caso prepareremo la ciambella all’arancia, perfetta per saziare la nostra voglia di dolce senza troppi sensi di colpa, non necessitando neanche di burro.

Questo dolce, che sarà anche profumato grazie al succo, è perfetto per essere consumato come spuntino di metà giornata ma anche a colazione.

Procuriamoci una ciotola dove metteremo 250 grammi di ricotta, 160 grammi di zucchero e montiamoli con le fruste elettriche.

Quando i due ingredienti cominceranno ad amalgamarsi, aggiungiamo tre uova, 130 grammi di olio di semi, 50 ml di succo e della buccia d’arancia grattugiata.

Uniamo ancora 300 grammi di farina e una bustina di lievito per dolci e continuiamo a montare il tutto a velocità bassa.

L’importante che gli ingredienti pian piano inizino ad amalgamarsi sempre di più tra di loro e quando avremo ottenuto un composto omogeneo sarà pronto.

Avremo bisogno di uno stampo da ciambella che spennelleremo con un goccio d’olio e infarineremo così da evitare che il dolce si attacchi.

Infine, versiamo l’impasto preparato all’interno dello stampo e mettiamolo in forno statico e preriscaldato a 180°C, per 40 minuti circa.

Ad ogni modo, prima di tirarla fuori facciamo la prova stecchino, così saremo sicuri che sia veramente pronta e potremo servirla a tavola a tutta la famiglia.

Molti ignorano che con il succo d’arancia possiamo preparare questo dolce veloce, morbido e profumato in 15 minuti, da leccarsi i baffi.

Cosa aggiungere nella ricetta

Una volta pronta la ciambella, prepariamo una gustosa glassa mettendo a cuocere sul pentolino quattro cucchiai di marmellata di arance e due cucchiai di acqua.

Facciamo scaldare questi ingredienti sul fuoco, girando continuamente per circa 3 minuti, così prenderà una consistenza liquida.

Filtriamo tutto e lasciamo che si raffreddi leggermente, dopo pochi minuti potremo insaporire la ciambella con alcuni cucchiai di glassa.

Approfondimento

Basta brioche e biscotti ecco un’alternativa nutriente per colazione perfetta per deliziarci il palato