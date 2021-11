Spesso ci sentiamo ripetere che il pesce non dovrebbe mai mancare nella nostra alimentazione e che generalmente dovrebbe essere consumato 2 volte a settimana.

Questo è un alimento che si adatta a diverse tipologie di preparazione, risultando ideale per antipasti, primi e secondi piatti a seconda di cosa vogliamo cucinare.

Il pesce contiene diverse sostanze nutritive molto importanti per il nostro organismo come, per esempio, gli acidi grassi omega 3.

Per chi non lo sapesse questo sembrerebbe il pesce ideale per fare scorta di omega 3 che molti sottovalutano ma che sorprenderà per il suo gusto.

Chi l’avrebbe detto che questo pesce cucinato così ci lascerà tutti con l’acquolina in bocca

Molti non lo conoscono ma l’halibut è un pesce che vive nel Mar Glaciale Artico ed è caratterizzato da una carne tanto delicata quanto saporita.

Per cucinare un piatto di pesce che si abbini ad ogni occasione potremo preparare l’halibut alle arance, una ricetta davvero gustosa.

Prima di cominciare a preparare la nostra ricetta dovremo preriscaldare il forno ad una temperatura di 200 °C in modalità grill.

Per prima cosa procediamo schiacciando e tagliando molto sottile lo spicchio di un aglio e, intanto, procuriamoci un ciuffo di prezzemolo.

Inoltre, potrebbe essere utile sapere che per conservare il prezzemolo in inverno basta questo geniale trucchetto poco conosciuto ma efficace.

Laviamo con cura il prezzemolo che spesso abbiamo già in casa, sminuzziamolo e asciughiamo con cura i suoi gambi.

Avremo bisogno di 85 grammi di pane grattugiato da versare in una ciotola, prima di aggiungere anche l’aglio e il prezzemolo preparato.

A nostro piacimento potremo aggiungere del sale grosso e del pepe bianco macinato per poi miscelare il tutto.

Procuriamoci due arance da pelare e tagliare in spicchi che utilizzeremo poi per decorare il piatto, conclusa la preparazione.

Dopodiché procuriamoci altre sei arance che taglieremo a metà e spremeremo per ottenere del succo che utilizzeremo in un secondo momento.

Impaniamo e prepariamo il pesce

Laviamo l’halibut e tagliamolo a fette di pari dimensione, dopodiché passiamole nella panatura precedentemente preparata.

A questo punto dovremo ungere una teglia da forno con un filo d’olio e adagiarvi il pesce panato su cui andremo a versare il succo d’arancia.

Avremo ancora bisogno di 40 grammi di burro in fiocchi che adageremo sull’halibut e avremo terminato la nostra preparazione.

Infine, mettiamo il tutto in forno a 200 °C per una ventina di minuti, così sarà pronto per essere servito.

Cosa fare a fine cottura

Dovremo solo più impiattare il tutto, decorare il piatto con le fette d’arancia e adagiare l’halibut su di esse, volendo possiamo aggiungere delle scorze d’arancia candita.

