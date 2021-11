Inizio settimana in salita per questi segni ma ad attenderli fortuna a palate nel week end

Inizia una nuova settimana, la penultima del mese di novembre.

Tra poco mente e corpo saranno già proiettati al Natale, ai regali e a tutto ciò che riguarda le festività.

Introduciamo così questo articolo anche in funzione delle previsioni fatte recentemente su 3 segni che nel 2022 troveranno fiumi di soldi e fortuna.

Tra questi c’è però anche uno segno che, già da oggi, incontrerà non poche difficoltà per arrivare “tutto intero” al venerdì.

Fortunatamente manca davvero poco alla fine di questo 2021.

Per alcuni dunque basterà stringere un po’ i denti per ritrovare presto un po’ di linearità nell’andamento di fortuna, risparmi, lavoro e affari di cuore.

Sarà invece un inizio settimana in salita per questi segni ma ad attenderli nel week end fortuna a palate e una netta ripresa.

Vediamo chi sono nel dettaglio e di quali vicende saranno protagonisti, spesso loro malgrado.

Come accennato uno di questi segni sarà anche uno dei fortunatissimi del 2022.

Per questo invitiamo tutti i curiosi in cerca di un po’ di serenità ad approfondire l’articolo che abbiamo linkato alle prime righe dell’articolo.

Chissà che non ci sia proprio il nostro segno o quello delle persone a cui più teniamo.

Ma arriviamo dunque a questa settimana, che parte davvero in sordina per 3 segni zodiacali.

Toro

A smuovere le acque proprio quando avevamo l’impressione di aver trovato un po’ di pace saranno ancora Marte e Mercurio in opposizione al Sole.

Il lavoro sta opprimendo i Toro, che stanno arrancando in questi giorni cercando di farne tante, forse troppe.

Il solito tempismo, dato che mai come in questo periodo la pigrizia e la stanchezza stanno prendendo il sopravvento.

Occhio anche a questi due

Ariete

In questi giorni gli Ariete saranno più “fumantini” e meno pazienti del solito.

Sia in coppia che sul lavoro basterà davvero poco per accendere la miccia della discussione ed inevitabili tensioni.

Aquario

Infine, tra i 3 meno fortunati di questa settimana o almeno del suo principio troviamo i nati sotto il segno dell’Aquario.

Anche qui Marte e Mercurio stanno facendo la loro parte rendendo gli Aquario decisamente insofferenti a tutto e a tutti.

Per evitare scontri e malumori sarà opportuno non sbilanciarsi in attività fuori da quelle ordinarie.

Per tutti e 3 il discorso vale fino al week end dal 19 al 21.

Proprio dal venerdì infatti per tutti i segni indicati la situazione si tranquillizzerà riportando una discreta serenità ma soprattutto fortuna.

Saranno giorni in cui è consigliabile sfidare la sorte perché sarà proprio dalla loro parte!

“Calma e gesso” dunque, la buona sorta è dietro l’angolo.

