Molti credono sia l’arancia invece è questo il frutto ricco di vitamina C che potremo sorseggiare in questo modo

In inverno, un alleato delle difese immunitarie potrebbe essere la vitamina C, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Questa vitamina è presente in molti alimenti freschi, in particolare frutta e verdura. Abbiamo già visto che non solo mela e arancia, ma ecco il frutto autunnale ricco di vitamina C che aiuterebbe contro il colesterolo alto.

Inoltre, molti pensano che l’arancia sia il frutto per eccellenza più ricco di questa vitamina, ma ce n’è un altro meno conosciuto che ne contiene una quantità maggiore. Ecco di quale frutto si tratta e una ricetta utile per goderne appieno.

Il frutto più ricco di vitamina C, con 243 milligrammi su 100 grammi di peso, è la guava, importante fonte anche di potassio, calcio e fibre.

Frutto ormai diffuso nei territori più caldi, cresce in climi subtropicali, o con temperature che non scendono sotto lo zero, ed è disponibile tutto l’anno.

Tondo e simile a un limone o una piccola pera, ha una buccia che può essere verde o gialla e il suo succo è definito “nettare degli dèi”.

In genere si consuma principalmente tagliato a fette e condito con salsa di soia, aceto o zucchero, oppure sotto forma di succo. Famoso è anche il dessert brasiliano a base di guava chiamato goiabada. Dopo aver conosciuto il capolavoro della cucina brasiliana che rende il pollo tenero e saporito, non potremo fare a meno di gustare anche questo dolce.

Oggi però vediamo come preparare in casa il succo di guava in modo veloce ed economico.

Come preparare il succo di guava in casa

Per preparare il succo di guava in casa e fare un pieno di vitamina C, prima di tutto bisogna scegliere il frutto al giusto livello di maturazione. Controllare che la buccia sia tendente al giallo o a un verde molto chiaro, altrimenti significa che non è ancora maturo. Dev’essere anche sufficientemente morbido e profumato.

Prendere circa 160/180 grammi di guava sbucciata e tagliata a cubetti. Frullarli insieme a 1 cucchiaino di zucchero e 120 millilitri d’acqua, fino a ottenere la giusta consistenza. Usare più o meno acqua in base alla densità che si preferisce ottenere in base al proprio gusto. Molti credono sia l’arancia invece è questo il frutto ricco di vitamina C che potremo sorseggiare in questo modo.

Come per le arance, si può scegliere se filtrare il succo ottenuto con un colino oppure assaporarne anche la parte più granulosa. Si può aggiungere a piacere del succo di lime e del miele per un sapore più intenso.

