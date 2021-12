Siamo ormai giunti alla fine dell’anno ed è il momento di fare di nuovo la lista dei buoni propositi per l’anno a venire.

Non per tutti è stato un anno positivo, molti sperano infatti, con l’arrivo del 2022, di poter scacciare i momenti di sconforto vissuti nei mesi precedenti.

Per prima cosa è bene sapere che sarà un 2022 fortunatissimo per questi 3 segni zodiacali dopo un 2021 altalenante, su cui prendersi una rivincita.

Inoltre, ci sono altri 3 segni zodiacali che potranno finalmente vedere la luce in fondo al tunnel dopo momenti difficili in amore o nel lavoro.

Ecco 3 segni zodiacali pronti ad inaugurare un 2022 pieno di soddisfazioni dopo un 2021 da dimenticare

Il Sagittario ha vissuto un 2021 difficile sia dal punto di vista affettivo che professionale, per quasi tutto l’arco dell’anno.

In questo periodo sta cominciando però a intravedere le prime soddisfazioni e il nuovo anno lo vedrà protagonista con la sua energia positiva.

Anche in amore potrebbero esserci delle belle sorprese in vista, in particolare nella seconda parte dell’anno, anche per chi non è in cerca d’amore.

Non è solamente un dicembre burrascoso per questo segno zodiacale che però avrà moltissima fortuna nel 2022, ma anche per la Vergine.

Questo segno zodiacale, in generale, sta vivendo un periodo non facile in famiglia, dove vive momenti di tensione già da qualche mese.

Lavorativamente la situazione non sembra migliore ma, dalla prossima primavera, si vedranno ripagate tutte le fatiche e l’impegno profuso durante l’anno passato.

È stato un anno ricco di preoccupazioni e instabilità per il segno del Capricorno, che in molti momenti dell’anno si è sentito sotto tono.

Con l’arrivo del nuovo anno questo segno zodiacale avrà rinnovate energie da dedicare a nuove sfide e la possibilità di affermarsi professionalmente, anche con promozioni importanti.

Il 2022 inizierà positivamente anche sentimentalmente, dove i problemi sembrerebbero essere solo un ricordo, anche se l’estate potrebbe rivelarsi improvvisamente turbolenta.

Caratteristiche dei segni zodiacali

I nati sotto il segno del Sagittario sono apprezzati per essere ottimisti di natura, ma a volte non è facile stare loro accanto poiché sono generalmente lunatici.

I Vergine, invece, sono persone molto razionali, oltre ad essere particolarmente precisi e puntigliosi sia nel privato che nel lavoro.

Infine, i nati sotto il segno del Capricorno sono molto riflessivi, infatti sono soliti analizzare ogni nuova mossa da compiere.

