A volte sembra di preparare sempre i soliti piatti, magari perché le altre ricette non ispirano o richiedono troppo tempo. Anche il pollo, ingrediente base molto usato in cucina, potrebbe venire a noia se preparato sempre nello stesso modo.

Per variare un po’ e stupire gli ospiti con una ricetta originale, si può allora provare un capolavoro della cucina brasiliana davvero gustoso e facile da preparare: lo Strogonoff.

Origini dello strogonoff e ingredienti per preparare la variante col pollo

Lo Strogonoff, o Stroganoff, come si evince dal nome è in realtà un piatto di origine russa. Nei secoli, tuttavia, con la sua diffusione a livello globale, sono nate delle altrettanto gustose varianti.

In particolare, molto celebre è la versione brasiliana, accompagnata sempre da riso bianco.

Per preparare lo Strogonoff brasiliano ecco gli ingredienti per 4 persone:

1 petto di pollo tagliato a cubetti; 1 spicchio d’aglio; olio quanto basta; 150 grammi di mais; 200 millilitri di panna da cucina; 1 dado vegetale o di carne; ketchup quanto basta; patatine sticki quanto basta.

Per preparare il riso di accompagnamento servono invece 280 grammi di riso basmati, 1 spicchio d’aglio e sale e olio quanto basta.

Quando andiamo ad acquistare gli ingredienti, ricordiamoci di applicare questo semplice trucco per cui basterebbero solo foglio e matita se vogliamo risparmiare soldi sulla spesa. E ora mettiamoci ai fornelli.

Questo capolavoro e squisitezza della cucina brasiliana ci svolterà la cena perché rende il pollo tenero e saporito

Per preparare lo Strogonoff, soffriggere in una casseruola uno spicchio d’aglio schiacciato e l’olio. Quindi, aggiungere i pezzettini di pollo e lasciar rosolare finché non diventano dorati, mescolando per non farli attaccare al fondo.

Poi, versare mezzo bicchiere d’acqua bollente e lasciar cuocere il pollo a fiamma bassa con il coperchio finché non risulterà tenero e saporito. Fare in modo che l’acqua non si asciughi mai completamente e, se necessario, aggiungerne altra. Infatti, è fondamentale per preparare correttamente il sughetto.

A fine cottura, aggiungere il mais, il ketchup e il dado e mescolare. Dopo due minuti, aggiungere la panna e spegnere il fuoco per non farla bollire.

Mescolare il tutto e servire lo Strogonoff ancora fumante. Aggiungere sopra una manciata di sticki e accompagnarlo col riso bianco, su cui versare un po’ di sughetto del pollo.

Vediamo ora come preparare il riso.

Il trucco per preparare un riso basmati profumato e gustoso

Per preparare un riso basmati profumato e gustoso, innanzitutto far soffriggere in una pentola antiaderente l’aglio schiacciato, un filo d’olio e mezzo pugno di sale fino. Aggiungere il riso e farlo colorare mescolando continuamente per un paio di minuti.

Aggiungere acqua bollente finché non ricopre completamente il riso e cuocere a fuoco medio. Non mescolare più fino a fine cottura.

Quando l’acqua si sarà asciugata, aggiungerla una seconda volta fino a coprire il riso. A questo punto, quando non si vedrà più l’acqua, abbassare il fuoco al minimo, coprire e lasciar cuocere finché non sarà ben asciutto.

Lo Strogonoff di pollo con riso basmati è finalmente pronto. Questo capolavoro e squisitezza della cucina brasiliana ci svolterà la cena perché rende il pollo tenero e saporito. Per concludere il pasto, provare questa ricetta brasiliana per un dolce che incanta già al primo boccone.

