Per calmare la tosse e mantenere il cervello attivo ecco l’infuso che potrebbe aiutare con soli 2 ingredienti naturali

Con l’arrivo della stagione fredda, può capitare di ammalarsi più spesso del solito. Una seccatura a cui ci si abitua, ma raffreddore, tosse e catarro sono comunque dei problemi fastidiosi. In particolar modo la tosse, che può addirittura tenere svegli la notte e far venire dolori muscolari a furia di tossire.

Oltre a consultare sempre prima il medico per trovare la cura migliore, si potrebbero alleviare i sintomi con l’aiuto di alcuni ingredienti naturali molto comuni.

Abbiamo già visto che non solo la camomilla, ma anche queste 3 tisane calde e salutari potrebbero alleviare il mal di stomaco e favorire la digestione. Anche oggi parliamo di una bevanda calda, un infuso che con soli due ingredienti potrebbe calmare la tosse, aiutando anche il cervello. Infatti, contiene un ingrediente che potrebbe favorire memoria e concentrazione. Vediamo di cosa si tratta.

Tutti in casa hanno degli alimenti comunissimi che possono essere utili per preparare degli ottimi rimedi naturali. Per esempio, contro la stitichezza ecco le 2 tisane casalinghe che stimolerebbero l’intestino in modo naturale.

Anche se si è colpiti dalla tosse, soprattutto nella stagione fredda, potrebbe essere d’aiuto bere un infuso caldo dalle molte proprietà. È l’infuso di salvia con l’aggiunta del miele.

La salvia, oltre a essere una fonte di antiossidanti e vitamine, contiene anche dei minerali che aiuterebbero cuore, ossa, denti e cervello.

Il miele, invece, secondo alcuni studi, stimolerebbe la memoria e la concentrazione e sarebbe un alleato contro ansia e stress. Inoltre, costituirebbe un rimedio efficace contro la tosse e il mal di gola grazie alle sue proprietà antibatteriche naturali.

Una volta recuperati gli ingredienti, si può passare alla preparazione dell’infuso.

Come preparare l’infuso di salvia e miele

Per preparare l’infuso di salvia e miele, far bollire una tazza d’acqua in un pentolino. Poi, spegnere il fuoco e aggiungere 2 cucchiaini di salvia essiccata oppure 3 o 4 foglie di salvia appena colte.

Lasciare in infusione per 5 minuti coprendo il pentolino con un coperchio o un piattino.

Infine, aggiungere un cucchiaino di miele e sorseggiare l’infuso ancora caldo, facendo attenzione a non scottarsi la lingua.

Per calmare la tosse e mantenere il cervello attivo ecco l’infuso che potrebbe aiutare con soli 2 ingredienti naturali. Assumere l’infuso per qualche giorno per una maggiore efficacia, ma senza eccedere.

Abbiamo visto che gli ingredienti naturali che tutti hanno in cucina potrebbero essere utilissimi per la salute. Tuttavia, possono servire anche per pulire casa senza usare prodotti chimici. Ad esempio, oltre ai soliti bicarbonato e aceto ecco i 3 prodotti naturali per pulire la casa a fondo e velocemente.