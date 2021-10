Il cappello è un accessorio utile e bellissimo allo stesso tempo. Da quelli più eccentrici alle classiche cuffiette di lana per coprire le orecchie, il cappello è sempre sul pezzo e non manca mai nei nostri cambi di stagione invernali.

I modelli variano e sono per tutti i gusti e le esigenze delle donne. Dalle più freddolose e pratiche a quelle che vogliono sempre apparire come se fossero uscite da una copertina di Harper’s Baazar. Le passerelle e le influencer ci hanno già fatto capire i trend e noi dobbiamo affrettarci con gli acquisti prima che il gelo ci arrivi alle tempie.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vediamo la moda cappelli 2021, ecco le proposte da indossare questo inverno per le fashioniste e non.

Non passa mai di moda l’intramontabile basco in lana, ma occhio anche alla versione in pelle

Tra i cappelli da avere nello scatolone invernale c’è sicuramente il basco. Intramontabile, unico, tremendamente chic. L’atmosfera parigina si sente appena lo si indossa. Sì al classico nero in lana vergine 100 % da abbinare ad un maglioncino a righe bianco e nero con un cappotto oversize e un paio di jeans. Sì al mocassino e ad una borsa rosso fuoco per completare il look.

La novità viene data dal modello in pelle. Philosophy e Dior ne hanno fatto il loro accessorio di punta. La pelle lo rende più elegante e quindi perfetto da indossare anche di sera con un look più aggressive, come un abito stretch nero.

Anche il cappello da pescatore è un trend che va moltissimo. Questa estate lo abbiamo visto in materiale impermeabile in Prada. Lo stesso marchio lo ha replicato ma in spugna per le temperature più basse. È perfetto da abbinare con un piumino bombato, gonna corta e stivali alti da cavallerizza senza tacco.

Non passa mai di moda anche il classico cappello in feltro spazzolato da gangster. Borsalino ripropone il suo accessorio più famoso in tutti i colori. Bellissimo quello color cammello con il fiocco aderente da indossare con un pantalone palazzo comodo e un bel maglione in cashmere a collo alto color beige. Aggiungiamo un long coat cammello.

Moda cappelli 2021, ecco le proposte da indossare questo inverno per le fashioniste e non

Per le meno estrose c’è sempre la cuffietta oversize a costine, presente in ogni marca fast fashion in tutte le grandezze e colori. La berretta fatta in questo modo è un passepartout da matchare con una giacca in lana, una camicia bianca e un jeans boyfriend. È un must have ed è perfetta per le giornate più ventose con la sua sciarpa abbinata.

Continua ad essere di moda anche il cappello con visiera alla capotreno. Per le più minimaliste può rimanere semplice e nero, mentre le addicted possono acquistarlo interamente in pelle o con degli accessori come bottoni, pietre e veline che lo renderanno unico e super cool.