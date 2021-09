Se c’è una cosa su cui si deve puntare quando la nuova stagione arriva sono le borse. Ci aiutano ad impreziosire un look, a rendere un outfit ricco se risulta troppo spoglio, e ad essere sempre sul pezzo.

Il mese di settembre è perfetto per cominciare a guardare le nuove collezioni e puntare gli occhi sulle borse che diventeranno iconiche. Basterà dare uno sguardo ai profili Instagram di modelle o influencer, e seguire questa lista per capire quali saranno i must have su cui puntare i nostri risparmi.

Che si tratti di borse di grandi maison di moda o soluzioni più economiche che possiamo trovare su Zara o Asos, o siti come Zalando, che si tratti di piccole clutch o maxi bag, questo accessorio viene incontro a tutti i gusti e i portafogli.

Sono queste le it bag di tendenza da avere assolutamente questo autunno/inverno per essere alla moda.

A tracolla, a mano e maxi pochette da portare sotto braccio

La tracolla allungata con la chiusura a lucchetto. L’hanno presentata nelle passerelle sia Valentino Couture con la sua Sign Bag che Celine con il modello Tabou. Minimal, chic e comode per via della forma che consente di portarle a spalla, non serve fare chissà cosa quando si ha un pezzo così bello. Basta anche un blazer e un jeans. Max Mara la suggerisce in pelle rossa con la fibbia come chiusura e con un prezzo più contenuto.

Dopo aver spopolato ovunque con le Padded Cassette di Bottega Veneta colpisce ancora. La casa di moda ha lanciato la nuova tendenza con la Mount Bag. Decisa, moderna, essenziale ma d’effetto con la maxi catena dorata e la chiusura a triangolo rovesciato è il regalo che tutte vorremmo. In pelle, scamosciata o in vitello liscio ci sentiremo perfette anche senza troppi fronzoli. Certo non tutte si possono permettere una Bottega Veneta, ma altri marchi ci vengono incontro con dei modelli che la riecheggiano perfettamente.

Le maxi pochette si mantengono come un pezzo da non perdere. Dopo le Pounch morbide sempre di Bottega Veneta, anche Fendi propone una pochette di grandi dimensioni da tenere sotto braccio. Ha fatto lo stesso Luisa Spagnoli usando colori più accesi. Capiente, comoda e con un’apertura immediata, è perfetta da indossare con il cappotto lungo e gli stivali alti.

Tornano anche le grandi borse a mano, da tenere con la tracolla in esterno. Versace ne ha proposta una in stampa con colori frizzanti da matchare con camicia o scarpe.

Segue a ruota la Diana Bag di Gucci in pelle con il marchio in bella vista. I manici piccoli e rigidi sono il tocco di classe. Possiamo trovarne di simili su Mango o Yoox. Anche Chloè la presenta in pelle con degli inserti di altri colori ma stesso materiale. Casual e funzionale, adatta a qualsiasi situazione. Bellissima e molto raffinata anche la Edit sempre di Chloè, in forma trapezoidale con le impunture in evidenza.