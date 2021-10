Hamburger e burger sono tra i cibi più apprezzati da grandi e piccini. In molti, però, li evitano credendo che siano poco sani, ricchi di grassi e pieni di ingredienti di dubbia provenienza. Da oggi non sarà più così. Solo poco tempo fa abbiamo svelato come preparare un sanissimo panino a base di prodotti utili per aiutare cuore e cervello. Oggi ne presenteremo una nuova variante, se possibile ancora più leggera. Ecco l’incredibile burger senza carne e pesce che ci farà fare scorta di antiossidanti. Sì. Abbiamo letto bene. Non ci serviranno né carne né pesce per il ripieno. Useremo uno degli ortaggi più comuni in questa stagione.

Ecco l’incredibile burger senza carne e pesce che ci farà fare scorta di antiossidanti

Siamo arrivati al momento di svelare l’ingrediente misterioso. Ovvero le melanzane. Le melanzane sono uno degli ortaggi più ricchi di sostanze utili per la salute. La loro concentrazione di fibre può aiutarci a tenere il colesterolo sotto i livelli di guardia. La grande presenza di vitamine del gruppo B, minerali e antiossidanti è utilissima per prevenire invecchiamento e malattie. In più se le mangiamo con la buccia potremo fare scorta anche di antocianine, molecole dall’azione antitumorale e antinfiammatoria.

L’unica avvertenza è quella di mangiarle cotte. Cuocendole ridurremo l’effetto della solanina, un composto potenzialmente dannoso per l’organismo. E se abbiamo comunque qualche dubbio possiamo rivolgerci a un medico per avere informazioni sul consumo e sulla quantità giornaliera consigliata.

Per i nostri burger le melanzane andranno ovviamente cotte. Per prepararne 4 ci serviranno:

2 melanzane di media grandezza;

un cucchiaio di basilico;

50 grammi di parmigiano grattugiato;

4 fette di pane integrale;

olio e sale;

1 spicchio d’aglio;

4 panini per burger.

Come prepararli

Partiamo dalle melanzane. Laviamole bene sotto acqua corrente e tagliamole a cubetti molto piccoli. A questo punto prendiamo una padella, versiamo un filo d’olio e facciamo rosolare gli ortaggi per qualche minuto. Una volta pronti facciamoli raffreddare in un contenitore a parte.

Nel frattempo bagniamo il pane integrale e facciamolo ammorbidire. Lo dovremo aggiungere alle melanzane per preparare l’impasto. Iniziamo a mischiare pane e melanzane, e non appena il composto comincia ad amalgamarsi aggiungiamo il basilico tritato, il formaggio e l’aglio.

Cerchiamo di ottenere un impasto omogeneo e regoliamo il sapore con sale e pepe. È il momento di preparare i burger. Se siamo particolarmente abili possiamo dargli la forma con le mani. Altrimenti possiamo aiutarci con uno stampo per burger.

Non ci resta che ripassare le nostre creazioni in padella con l’olio per qualche minuto facendo attenzione a cuocere bene entrambi i lati. Inseriamo i burger nel panino e serviamo ancora caldi. Faremo felice tutta la famiglia.

