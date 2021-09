Il cappotto oversize è un must have dell’inverno. Caldissimo, affascinante e comodo è un pezzo da tenere nell’armadio già dai primi freddi.

Attenzione però perché la sua forma lineare e l’abbondante in metratura di stoffa non sta bene a tutte.

Nessuno vieta alle più piccoline di indossarlo. Anche se per i corpi minuti sarebbe meglio sostituirlo con dei blazer di stoffa pesante o dei cappottini midi. Il cappottone sta bene sicuramente alle donne alte, non necessariamente magre. È adatto infatti anche a delle fisicità più statutarie che possono valorizzare questo capo al meglio.

Adatto per il lavoro o una cena elegante non passa mai di moda

Inoltre non è un capo che può piacere a tutte. La conformazione è strutturata e importante, e non sempre corrisponde a tutti gli stili.

Ma come si indossa? Vediamo 5 look per abbinare il cappotto lungo in inverno.

Per un look comfort e casual possiamo sceglierne uno di una totalità chiara quindi cammello o beige, da abbinare con un paio di jeans, un paio di anfibi alla caviglia o un mocassino invernale. Se i becchi sono ampi, vanno ancora di più messi in evidenza con un dolcevita in cashmere. Magari di un colore più scuro o in tartan.

La borsa a tracolla concluderà il nostro look, semplice ma alla moda.

Ecco 5 look per abbinare il cappotto lungo in inverno

Per andare al lavoro e quindi si parla sempre di una situazione di giorno, possiamo abbinarlo con un pantalone a palazzo in cotone non elegante. Una camicia oversize, oppure un semplice maglioncino a girocollo. Un paio di sneakers e saremo comode e super styled. Per il colore puntiamo su un blu scuro o un grigio, che rimangono neutri.

Per un aperitivo al volo con le amiche possiamo azzardare dei colori più avvincenti come il verde e il rosso vinaccia. L’ideale è indossare una gonna midi stretta o larga che sia, con una blusa morbida in seta in unito o in stampa. Abbiniamo uno stivale a tubo con il tacco alto e una maxi pochette a mano.

Per una cena o un’ occasione elegante il maxi cappotto da indossare è il nero. Possiamo stringerlo in vita con la cintura.

Sotto possiamo indossare un vestito midi raffinato o una tuta con dei dettagli particolari. Definiamo il tutto con una it bag di tendenza purché sia piccola. Il look sarà super chic e adatto alla situazione.

Insomma il cappotto lungo è davvero un acquisto da fare in vista dell’abbasso imminente delle temperature. Bello, non passa mai di moda e soprattutto non ci farà mai sentire freddo!