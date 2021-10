Con l’arrivo del freddo, stiamo mettendo un po’ da parte le insalate fresche e i gelati e stiamo prediligendo piatti un po’ più caldi. Ora preferiamo una bella zuppa che ci tenga al caldo rispetto a una leggerissima insalata di riso, ovviamente.

Oggi andiamo a vedere, quindi, un piatto caldo che può essere ottimo per questi mesi autunnali e che contiene anche qualche sostanza positiva per la salute. Si tratta, inoltre, di una preparazione molto originale, che sicuramente avrà un grande successo tra i nostri ospiti. Andiamo a conoscere la facilissima ricetta di pesce per assumere tanto omega 3 e sorprendere i commensali.

Ingredienti

Oggi proviamo a cucinare una particolare torta salata di pesce. Gli ingredienti sono i seguenti:

850 grammi di filetto di merluzzo o altro pesce bianco, senza pelle né spine;

700g di filetto di salmone, senza pelle né spine;

750 grammi di patate;

60 grammi di senape;

100 grammi di maionese;

160 grammi di panna;

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

1 cipolla tritata;

4 acciughe, tritate;

60 grammi di capperi;

4 spicchi d’aglio tritati;

180 grammi di spinaci;

140 grammi di piselli;

3 cucchiai di farina;

un mazzo di prezzemolo tritato;

1 cucchiaino di peperoncino in polvere.

Secondo una famosa rivista scientifica, il salmone è un’ottima fonte di omega-3 e anche il merluzzo ne contiene una piccola quantità. Quindi, questa preparazione regala una dose non indifferente di questo acido grasso che potrebbe avere effetti positivi sulla nostra salute.

La facilissima ricetta di pesce per assumere tanto omega 3 e sorprendere i commensali

Una volta che ci siamo procurati gli ingredienti possiamo iniziare.

Preriscaldiamo il forno a 200 grammi. Mentre scalda, uniamo il merluzzo, il salmone, la farina, la panna e la senape in una ciotola.

Scaldiamo l’olio in una padella a fuoco medio e aggiungiamoci la cipolla. Soffriggiamo per 5 minuti circa. Ora aggiungiamo l’acciuga, i capperi e l’aglio. Anche qui, soffriggiamo per qualche minuto. Successivamente aggiungiamo gli spinaci, i piselli, il prezzemolo e il peperoncino cuociamo tutto per 5 minuti. Poi spegniamo il fuoco e mettiamo da parte per far raffreddare un po’.

Nel frattempo, facciamo bollire le patate in acqua salata, fino a quando sono morbide. Poi scoliamole e schiacciamole.

Ora mettiamo insieme la mistura con gli spinaci e quella di pesce in una teglia rotonda, per costruire la nostra torta. Poi prendiamo la patata schiacciata, aggiungiamoci un po’ di maionese e volendo anche un po’ di peperoncino e poniamola sopra la torta.

Lasciamo cuocere per circa 25 minuti e comunque fino a quando la torta è bella croccante e ha un colore dorato. Rimuoviamo dal forno, facendo attenzione alle alte temperature e serviamo.