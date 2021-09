Ecco il must have da avere nella scarpiera per essere super alla moda questo inverno

Elegante, super chic, comodo, con una storia antichissima. Che sia nero o marrone purché sia di pelle, aperto o più accollato, semplice o elaborato, di Gucci o GH Bass, è sempre giustissimo.

Stiamo parlando del mocassino. Questa scarpa ha un’origine antichissima: dei contadini norvegesi degli anni 30′ volevano una calzatura comoda da infilare e sfilare.

E nonostante i suoi 90 anni non tramonta mai. Ai piedi di modelle e influencer, se non lo abbiamo già, non deve mancare tra i nostri prossimi acquisti.

Eccolo il must have da avere nella scarpiera per essere super alla moda questo inverno.

Dal chunky di Prada alla suola dentata di H&M ce n’è per tutti i gusti e portafogli

Le tipologie possono essere diverse. La suola che sia flat o più robusta risulta sempre calda e comoda. Molto particolare e gettonato anche il nuovo modello chunky con il carrarmato e la platform. Ma andiamo per ordine.

Se vogliamo andare sul sicuro per essere super cool scegliamo il modello semplice nero in pelle con la fibbia dorata di Gucci. Da abbinare con un trench leggero, dei jeans e una it bag in pelle nera.

Va benissimo anche la versione più low-cost che propone GH Bass & Co (siamo sui 160 euro) sempre in pelle con impunture. Non si sbaglia mai.

Bellissimo anche il modello con nappa di Sebago magari da abbinare con un completo e una maglietta bianca. Oppure jeans e camicia oversize. Casual ma sempre curato.

Prada e Ganni hanno lanciato la moda della suola a big block. Si chiamano mocassini chunky che rievocano lo stile punk degli anni ’90. Li troviamo quasi identici anche su Zalando o Asos ma anche da Mango, a prezzi decisamente più bassi. L’intento è quello di sdrammatizzare il look impegnato da college e dargli un tocco moderno.

Super anche i mocassini bicolore di Arket (si trovano a 175 euro). In vernice nera e suola in gomma color caramello, sono perfetti anche per le giornate piovose. Da abbinare con una calza corta nera 30 denari, un bermuda al ginocchio e un maglioncino cammello per le più stilose.

Se cerchiamo un modello più elegante con la suola dentata e la punta morbida, ci viene in soccorso H&M (ce la caviamo con una spesa di 60 euro circa). Neri in pelle laccata sono perfetti per il lavoro, con un pantalone nero skinny e una camicia a stampa oppure con un blazer oversize in tartan.

Rimangono di gran moda anche i gommini scamosciati di Tod’s che continuano a far impazzire celebrità e comuni mortali. Se li scegliamo in cammello possiamo abbinarli per uno stile casual da città. Jeans, maglioncino, una giacca corta Barbour x Alexa Chung e una bag tote tartan sempre di Babour.

Insomma il caro vecchio mocassino è un passepartout sempre attuale a cui non dobbiamo rinunciare. Ci salva nelle giornate fredde e più umide, facendoci rimanere super à la page!