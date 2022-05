Come progettare un viaggio straordinario? Semplicemente scegliendo un itinerario di grande interesse. Un luogo in cui trovare non solo il mare con le sue acque pulite e luminose, ma borghi antichi, ricchi di arte e storia e montagne alte più di tremila metri. Se poi la montagna è un vulcano attivo ed è il più alto d’Europa, salire lungo le sue pendici può essere davvero un’esperienza unica.

Una terra dalla bellezza primordiale

Con gli esperti della nostra Redazione ci spostiamo di nuovo in Sicilia, in una terra dalla bellezza primordiale con mare caraibico e tesori d’arte. Faremo tappa sulla costa orientale per salire sull’Etna che, per la sua straordinaria bellezza, è stato inserito tra i patrimoni naturali dell’UNESCO.

Secondo la mitologia, all’interno della montagna ci sarebbe un gigante imprigionato: Encelado. La dea Atena lo avrebbe costretto a vivere in quella prigione eterna dopo averlo sconfitto in battaglia. Sarebbe lui il responsabile dell’attività vulcanica. Il suo respiro tormentato genererebbe le eruzioni laviche e i suoi continui movimenti, i terremoti.

Gigante a parte, il vulcano e il parco sono visitabili. Un’escursione attraverso il paesaggio quasi lunare, tra colate e crateri, è un’esperienza di grande interesse. Ci sono percorsi di diverso livello di difficoltà e, se non si vuole salire a piedi, lo si può fare anche in jeep.

Mare caraibico e tesori d’arte in uno dei posti più belli d’Italia da visitare almeno una volta nella vita

Come non fare tappa nell’elegante Taormina, meta prediletta del jet set internazionale? La cittadina è sempre affollatissima di gente che si muove tra bar, ristoranti e negozi lussuosi. Di questo luogo si sono innamorati artisti e poeti. Taormina è speciale con il suo antico teatro greco, che ogni anno ospita spettacoli e concerti, e il Parco Florence Trevelyan, un tipico giardino all’inglese.

Si può completare l’itinerario con un soggiorno al mare. In Sicilia le acque sono pulite e le spiagge bellissime. Vicino a Catania la presenza del vulcano ci regala tratti di sabbia scura e pietra lavica, ma anche spiagge di sabbia più fine in cui sdraiarsi per prendere il sole. Un tratto poco conosciuto dai turisti è Praiola di Giarre, un’oasi di pace per chi cerca la tranquillità.

Oppure ci si può spingere a sud per raggiungere Calamosche, all’interno della Riserva naturale di Vendicari. Considerata tra le 5 spiagge più belle d’Italia dal quotidiano inglese The Guardian, è un tratto selvaggio tra promontori sabbiosi, da raggiungere a piedi.

L’ospitalità siciliana è squisita e l’offerta gastronomica ricca. Alcune specialità: pizza fritta con provola e acciughe, arancini al pistacchio e i magnifici cannoli.

