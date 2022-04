Se siamo alla ricerca di veri paradisi naturali non dobbiamo affannarci molto. Ogni Regione italiana ha i suoi tesori nascosti da scoprire nei weekend di primavera o in una vacanza estiva di più giorni. Oggi, con gli Esperti della Redazione, ci sposteremo nelle Marche per un itinerario di straordinaria bellezza nella natura incontaminata e a prezzi molto contenuti. Perfetto per le famiglie con bambini, per le spiagge accessibili e i fondali bassi di sabbia finissima, soddisfa anche gli amanti della natura selvaggia e incontaminata con le sue calette nascoste e raggiungibili solo dal mare. E poi ci sono gli antichi borghi dei pescatori che guardano il mare dall’alto e offrono una ristorazione di qualità.

Un antico borgo di pescatori

La Riviera del Conero è un vero capolavoro della natura, con suggestivi paesaggi plasmati nel tempo dall’azione erosiva delle acque. Mare color diamante e borghi, il Monte Conero con i suoi 512 metri e, verso l’interno, un morbido susseguirsi di colline: non manca proprio nulla.

Nel cuore della Riviera c’è il centro più famoso, quello di Numana. È un antico borgo di pescatori che, tra le strette stradine del centro storico, nasconde antichi palazzi e scorci panoramici. Le spiagge di Numana, ai piedi del borgo, si affacciano sul mare cristallino. A Numana Bassa, le famiglie e gli amanti delle comodità troveranno litorali con fondali bassi e spiagge attrezzate che affiancano tratti completamente liberi. Localini e ristoranti sul mare, la sera, si animano e si riempiono di gente. Chi ama camminare, invece, attraverso un sentiero può raggiungere a piedi la spiaggia del Frate.

Mare color diamante e borghi incastonati in paesaggi da cartolina per una vacanza low cost in un parco naturale di incomparabile bellezza

Non distante da Numana, il borgo di Potenza Picena conserva un fascino antico e splendidi palazzi storici. Il territorio scende morbidamente fino alla spiaggia di sabbia finissima, che ha avuto diversi riconoscimenti di bandiera blu. La località balneare si sviluppa intorno all’antica Torre di avvistamento del XVI secolo.

Nel territorio di Sirolo, un altro borgo stupendo, troviamo una delle spiagge più famose della Riviera del Conero, quella delle Due Sorelle, raggiungibile solo via mare, selvaggia e solitaria, ma dall’incomparabile bellezza. Stupenda anche la spiaggia di San Michele con ciottoli e rocce e la macchia mediterranea alle spalle. Particolare la spiaggia dei Sassi Neri, chiamata così per il colore delle rocce dei fondali, popolati da piccole cozze selvatiche. È la meta perfetta per gli amanti dello snorkeling. La spiaggia dei Gabbiani e la spiaggia di Mezzavalle, difficili da raggiungere, sono l’ideale per chi cerca paesaggi incontaminati.

