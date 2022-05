Per gli appassionati di giardinaggio inizia un periodo molto intenso, perché è il momento di rinnovare i nostri spazi esterni con nuove piante e comodi arredi. Anche chi non ha il pollice verde non può fare a meno di rendere più accogliente il suo angolo outdoor. Il piacere che si prova infatti a soggiornare all’aperto in balconi e giardini stupendamente profumati ripaga dei piccoli sacrifici necessari per prendersene cura.

Non richiedono molta acqua

Ci sono piante che ci vengono in aiuto perché non richiedono cure particolari, ma ci regalano tanta bellezza. Nella scelta ci si può far consigliare da un esperto vivaista, che può indirizzarci verso soluzioni adatte allo spazio e all’esposizione del nostro balcone o giardino.

È senza dubbio preferibile scegliere delle piante perenni, che permettono di dare una struttura permanente allo spazio e anche in inverno conservano il fogliame verde. Sia per i giardini che in vaso c’è la tendenza a scegliere piante più sostenibili, che non richiedono molta acqua e una manutenzione costante. Magari i giardini avranno un aspetto più selvatico, ma non per questo meno romantico.

Balconi e giardini stupendamente profumati e colorati con queste piante perenni poco conosciute, ma facili da coltivare e molto resistenti

Tra le perenni, con gli esperti della Redazione, abbiamo selezionato due varietà che si sviluppano in terreni poveri e rocciosi e sono resistenti alla siccità. Si sviluppano sia in vaso che nei giardini rocciosi.

L’Arabis blepharophylla è una pianta sempreverde tappezzante, dagli splendidi fiori color cremisi disposti in corti grappoli. Fiorisce nella tarda primavera e all’inizio dell’estate, ma mantiene il fogliame verde scuro in tutte le stagioni. Si sviluppa sia in vaso che nei giardini rocciosi. Non ha bisogno di molta acqua e tollera condizioni di caldo secco.

Si sviluppa anche in terreni poveri di sostanze nutritive e, quando fiorisce, emana un profumo inebriante. Si moltiplica attraverso i semi, che si possono interrare in un recipiente in autunno. In primavera possiamo mettere a dimora i germogli in balcone o in giardino.

Se il rosso è la nostra passione possiamo scegliere l’Armeria pseudarmeria ballerina red, una perenne sempreverde che si sviluppa in cespi di circa 20 cm di diametro con spettacolari fiori rossi a forma di pon pon. Ha belle foglie di colore verde scuro lucido. Fiorisce abbondantemente in primavera, ma anche in estate e all’inizio dell’autunno. Anche questa pianta si adatta a terreni poveri e rocciosi ed è resistente alla siccità.

Approfondimento

Meravigliose cascate di fiori variopinti profumano balconi e terrazzi con queste piante perenni ricadenti facili da coltivare e molto resistenti