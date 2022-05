È un gioiello incastonato nell’azzurro del mare quest’isola con una delle spiagge più belle al Mondo e si trova a un passo dall’Italia

Se non abbiamo ancora prenotato le vacanze e il mare è la nostra passione, allora dobbiamo prendere in considerazione l’itinerario che la Redazione ha preparato per coloro che sono a caccia di paradisi naturali.

Il mare offre sempre panorami magnifici con spiagge dorate e acque trasparenti che riflettono la luce del sole. Ma alcuni tratti sono veramente particolari e offrono uno spettacolo fuori dal comune. È un gioiello incastonato nell’azzurro del mare l’isola che andremo a visitare. Una vera opera d’arte della natura che si è divertita a creare angoli di paradiso.

Zlatni Rat

A due passi dall’Italia, nell’Adriatico, andremo alla scoperta di una delle spiagge più belle al Mondo e nota al turismo internazionale per la sua spettacolarità. Parliamo della spiaggia di Zlatni Rat, nell’isola di Brac, in Croazia.

È una delle spiagge più scenografiche della Croazia e, per alcune caratteristiche, unica al Mondo. Vista dall’alto, si presenta come una lingua di sabbia che si estende sul mare per circa mezzo chilometro. La particolarità è che la sua punta cambia forma in continuazione per effetto delle correnti e delle maree. L’acqua è trasparente, con sfumature verde smeraldo lungo la costa che si colorano di blu intenso man mano che si va verso il largo. Una lingua di sabbia dorata, quasi accecante sotto i raggi del sole, si snoda tra il mare e il verde degli alberi. In italiano è nota come Corno d’oro, un nome che richiama la forma. È conosciuta e frequentata dai surfisti.

Brac è un’isola speciale per chi ama la natura e la tranquillità e offre un’ospitalità calda e discreta a prezzi contenuti. Chi desidera maggiore mondanità deve raggiungere le vicine isole di Hvar o di Korcula.

Chi ama il trekking può fare un’escursione sul Vidova Gora, la cima più alta dell’isola, per godere di una vista spettacolare sul mare e sulle isole vicine.

Gli amanti della vela possono organizzare un itinerario in barca tra le isole croate, che sono vicinissime tra loro e permettono approdi frequenti. Scopriranno la bellezza del silenzio interrotto solo dalla voce del vento e del mare.

Interessanti le proposte gastronomiche. La tradizione culinaria croata si basa principalmente sul pescato freschissimo e di qualità. Una specialità è il brodetto di pesce, con granchi e frutti di mare, oppure il crnirizot, un risotto al nero di seppia. Ma non mancano piatti a base di carne come la peka, cotta alla brace con verdure.

Per arrivare a Brac si può prendere il traghetto da Split, raggiungibile in auto o in aereo.

