Dove andare a ottobre per una vacanza al caldo economica e con mare cristallino

Godersi il mare d’estate è d’obbligo per chi ama acque limpide e spiagge fini, ma quando la bella stagione termina pensiamo di rivederlo dopo mesi. Scegliere località balneari in alta stagione, tra la folla e la difficoltà di trovare alloggi e luoghi tranquilli, non sempre, però, è rilassante. Se avessimo la possibilità di ritagliare dei giorni liberi ad ottobre sarebbe perfetto per fare una vacanza al mare più tranquilla, optando per delle mete con temperature estive. Questo non vuol dire esclusivamente andare oltre oceano e spendere cifre spaziali per pacchetti in resort in qualche isola tropicale. Se non troviamo offerte convenienti a poca distanza dall’Italia potremmo trovare ottime alternative che offrono un mare cristallino.

Posti da visitare vicino l’Italia

È noto che in molte parti della Spagna ancora ad ottobre ci siano temperature davvero incredibili. Potremmo quindi pensare di portare tutta la famiglia o gli amici a Benidorm, nella costa Blanca, dove il clima continua ad essere particolarmente caldo. Infatti, in questo grazioso paesino potremmo trovare tra i 20 e i 25 gradi per fare un tuffo al mare. È una meta ideale per chi non vuole spendere troppo e stendersi al sole nelle ore più calde della giornata. Un villaggio di pescatori che offre un mare limpido e un centro storico da scoprire, oppure diverse attività a stretto contatto con la Natura.

Dove andare a ottobre per una vacanza al caldo senza spendere troppo

Il Mar Rosso è un’altra possibile meta per godere del mare e stare al caldo, in completa tranquillità. Lungo la costa ci sono diverse località che potremmo scegliere per trascorrere una vacanza all’insegna del relax a prezzi imbattibili. Scegliamo pacchetti che comprendano anche escursioni particolari, per conoscere le caratteristiche del territorio e rilassiamoci al mare sorseggiando una bibita fresca. Tra i luoghi più gettonati, oltre Marsa Alam e Sharm el Sheikh, anche Soma Bay e Hurghada sono perfetti per tutta la famiglia, coppie o gruppi di amici.

A pochissime ore di aereo dall’Italia troveremo un clima quasi estivo nelle zone a sud della Grecia, al di sotto di Atene. Creta potrebbe essere una meta papabile dove andare a ottobre per una vacanza al caldo, soprattutto nelle spiagge meridionali. Anche Gavdos però potrebbe stupirci per le splendide temperature, a volte particolarmente alte e mare cristallino. Quando il caldo non è asfissiante potremmo organizzare magnifiche escursioni e passeggiate a piedi, in percorsi più o meno difficili. Il lato positivo è che a ottobre è veramente poco affollata e sarà più bello ammirare questi luoghi da favola.

Lettura consigliata

