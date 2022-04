Quando pensiamo a una vacanza immaginiamo spazi naturali incontaminati, il vento che ci accarezza il viso e il sole che ci bacia la pelle. E molto spesso in questo paesaggio affascinante che ci riempie i sensi c’è il mare, azzurro e infinito. Se poi aggiungiamo città d’arte immerse nella natura, lo spettacolo della bellezza diventa completo e ci rapisce.

Tutto ha inizio da un momento drammatico

Per avere esperienze del genere in Italia non c’è che l’imbarazzo della scelta. Viviamo in uno dei Paesi più belli al Mondo e magari non lo apprezziamo abbastanza. Con gli Esperti della nostra Redazione abbiamo scelto un capolavoro artistico e naturale considerevole, il Val di Noto, in Sicilia. È la parte sudorientale dell’isola che racchiude otto città barocche, nominate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.

La particolarità di questa zona è dovuta a un evento drammatico, il terribile terremoto che nel 1693 distrugge questo angolo della Sicilia spazzando via case e città. La ricostruzione segue lo stile del momento, quello barocco. Sorgono sfarzosi palazzi dorati, dalle linee morbide e voluttuose, e splendide chiese dalle facciate sontuose. Passeggiare per le vie di questi paesi è un piacere infinito per chi vuole fare un bagno nella bellezza. La vera capitale del piccolo regno è Noto, scelta per girare le scene del famoso sceneggiato Il commissario Montalbano. Visitarla vuol dire entrare in punta di piedi nel tempio del Barocco.

Mare blu cobalto, spiagge di sabbia dorata e finissima e città gioiello in questo angolo d’Italia da visitare in primavera

Il Val di Noto non è solo arte, ma anche bellezze paesaggistiche e coste meravigliose con acque trasparenti e fondali bassi e digradanti. La spiaggia di Eloro o quella di Vendicari o di Marina di Modica sono piccoli angoli di paradiso assolutamente da non perdere.

Il cibo non è da meno a cominciare dal vino, il Nero d’Avola, rosso e corposo come solo le vigne assolate sanno produrre. Ha un colore brillante dai riflessi violacei e l’aroma intenso e speziato, con note fruttate di viola.

Cannoli e cassatine, la classica brioche siciliana ripiena di gelato e le granite al limone o al pistacchio sono leccornie che soddisfano anche i golosi più esigenti. Oppure i piatti a base di pesce freschissimo e gli arancini dal cuore filante di carne, piselli e scamorza.

La primavera è il momento ideale per visitare il Val di Noto quando le temperature non sono ancora troppo alte e la natura si risveglia in tutto il suo splendore. Sicuramente, mare blu cobalto, spiagge di sabbia dorata e caratteristiche esotiche si imprimeranno nel cuore dei visitatori.

