Oggigiorno, ogni angolo del Mondo è facilmente accessibile, anche grazie alle numerose compagnie aeree low-cost. Questo ci permette di andare a fare vacanze al caldo anche in pieno in inverno. Ottobre è da poco cominciato. Chi deve organizzare le vacanze proprio nelle prossime settimane non ha da disperare perché ci sono varie soluzioni tra cui poter scegliere.

Dove andare al mare e al caldo in ottobre, ecco 10 mete low cost

Di certo, con le Canarie si va sempre sul sicuro. Lì, infatti, c’è un clima mite per gran parte dell’anno. Non è infatti un caso che siano definite “le isole dell’eterna primavera”. Tenerife è più viva; perfetta quindi per chi è alla ricerca anche di divertimento. Lanzarote invece è più selvaggia, con i suoi paesaggi lunari e le spiagge caraibiche. Anche la Grecia, in ottobre, non delude. Anzi, moltissime isole, tra cui Mykonos e Santorini diventano molto più vivibili perché non ci sono più tantissimi turisti. Di conseguenza, anche i prezzi diventano più abbordabili.

In ottobre, Creta è molto tranquilla e silenziosa. Il mare è ancora godibile perché tiepido e si possono visitare le sue bellezze artistico-archeologiche in tutta tranquillità. Molto consigliata anche la poco nota isola di Gavdos. Uno scrigno prezioso dove godere di sano relax sulle spiagge di Sarakiniko e Agios Ioannis. In pieno autunno, si trovano sole caldo e possibilità di fare il bagno in uno splendido mare turchese anche a Malta e Cipro. Due mete a medio raggio che permettono di coniugare la vita di mare con la visita di interessanti siti storici.

Dove andare a ottobre nel Mondo

Per chi avesse almeno 10 giorni di ferie, allora le possibilità si ampliano.

Chi ama il mare può pensare a volare in Repubblica Dominicana, per riposarsi su una delle sue infinite distese di finissima sabbia bianca. Scegliendo invece Cuba, oltre a rilassarsi su spiagge paradisiache, ci si lascia trasportare dal ritmo lento della vita di quest’isola, al ritmo coinvolgente della sua musica circondati dai suoi colori vivaci. Gli amanti della natura e dell’avventura potrebbero invece pensare al Kenya, dove fare un emozionante safari. Paradiso della natura anche l’isola del Madagascar, dove ci sono tanti Parchi Nazionali, aree protette dove ammirare una natura spettacolare e animali incredibili come le lemuri.

E per rilassarsi, mari cristallini e spiagge di sabbia molto fine. Ottobre è un buon periodo anche per visitare gli Emirati Arabi. Con le sue costruzioni avveniristiche, Dubai farà la gioia degli appassionati dell’architettura contemporanea e della fotografia. Tra deserto e canyon spettacolari, l’Oman non deluderà invece gli animi dei più avventurosi. In genere, un bel tour termina in un resort sul mare a Salalah. Ecco quindi alcune idee su dove andare al mare e al caldo in ottobre.

Come già accennato, in bassa stagione i prezzi diventano decisamente vantaggiosi un po’ ovunque, anche nelle mete più lontane e rinomate. Perché allora non approfittarne?

