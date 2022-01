Nonostante siano un prodotto di scarto del nostro organismo, le feci possono dirci molto del nostro stato di salute. Infatti, grazie all’osservazione della loro consistenza, così come del colore, è possibile individuare eventuali anomalie dell’apparato gastrointestinale.

Ad esempio, se le feci sono composte da grumi duri, potrebbero suggerire la presenza di stipsi, o stitichezza. Al contrario, invece, se le feci sono liquide o composte da fiocchi morbidi, potrebbero segnalare la presenza di diarrea e, quindi, un’infiammazione in corso.

In tal senso, è opportuno ricordare che in caso di diarrea o stitichezza potrebbe essere di grande aiuto questa sostanza naturale.

Come dicevamo, quindi, anche il colore delle feci è molto importante. Ad esempio, se esse tendono al rosso o al nero, potrebbero essere la spia di sanguinamenti ed occorre avvisare subito il proprio medico.

Se invece le feci puzzano molto ed assumono una colorazione chiara ed un aspetto untuoso, potrebbero essere collegate alla steatorrea, un disturbo che approfondiremo tra poco.

Quando le feci puzzano da morire conviene sempre controllare nel water per vedere se hanno questo aspetto

Come riportano diversi studi, con il termine steatorrea si indica l’eliminazione di sostanze grasse insieme alle feci. Queste ultime, come già accennato, potrebbero apparire chiare ed untuose, ed emanare un odore forte e pungente.

Tuttavia la steatorrea, in genere, non si manifesta soltanto con la puzza e l’aspetto untuoso delle feci. Infatti, potrebbero comparire anche altri sintomi gastrointestinali, tra cui crampi, gonfiore addominale, diarrea, vomito e nausea.

Cause e rimedi

Questo cambiamento nella consistenza e nell’aspetto delle feci solitamente potrebbe essere collegato all’alimentazione, o ad altre sindromi da malassorbimento.

In altri casi, invece, questo disturbo potrebbe essere associato ad alcune patologie, come il Morbo di Crohn, la cirrosi epatica o i calcoli alla cistifellea. In quest’ultimo caso, anche il mal di schiena potrebbe essere il campanello d’allarme di un’infiammazione alla cistifellea.

Altre patologie collegate alla steatorrea potrebbero essere la cirrosi biliare primitiva, la fibrosi cistica, la pancreatite e la celiachia.

Quindi, ecco perché quando le feci puzzano da morire conviene sempre controllare nel water per vedere se hanno questo aspetto.

Tuttavia, dal momento che la steatorrea non è una patologia, ma un sintomo di altre condizioni mediche, è opportuno individuarne le cause ed agire prontamente.

Se le anomalie riscontrate durano per più di 2 giorni, e se la situazione è abbastanza recidiva, è importante rivolgersi al proprio medico il prima possibile.