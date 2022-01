Solo 10 minuti per preparare questo semplice e gustoso ciambellone di pura bontà perfetto per una colazione in famiglia

È sempre una gioia tornare a casa e trovare un profumino invitante di qualcosa di buono. Gli odori stimolano delle sensazioni e quella legata ai dolci fa sempre bene e mette di buon umore.

In soli 10 minuti si potrà preparare un gustoso ciambellone di pura bontà perfetto per la colazione in famiglia. Ma non solo, è un’ottima soluzione per un delizioso dessert dopo pasto o anche durante la giornata da accompagnare da un caffè o da qualsiasi bevanda preferita.

Una torta da lasciare semplice, con una spolverata di zucchero a velo o con una crema che non è la solita al mascarpone ma questa semplice e gustosa da mangiare a sbafo.

Ingredienti

400 gr di carote;

250 gr farina;

150 gr di farina di mandorle;

60 gr di zucchero;

80 ml di olio di semi;

3 uova;

15 gr di lievito per dolci;

il succo e la buccia di un limone;

sale.

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una ciotola e versando all’interno le uova con un pizzico di sale, lo zucchero. Con l’aiuto delle fruste elettriche montare il composto fino a renderlo ben spumoso e successivamente aggiungere la buccia di limone grattugiata, il succo di limone e continuare ad amalgamare.

Poi versare a filo l’olio e successivamente iniziare prima con la farina di mandorle e poi quella di grano, facendo attenzione a non formare grumi durante la lavorazione. Infine non dimenticare di aggiungere il lievito e di mescolare fino a quando non si inizieranno ad intravedere le bollicine.

Arrivati fin qui, non resta che prendere le carote e frullarle con un mixer finemente ed aggiungerle delicatamente con una paletta in silicone. Fare attenzione a non smontare l’impasto, amalgamare con dei movimenti dall’alto verso il basso.

Adesso prendere uno stampo a forma di ciambella, va bene anche quello da plumcake o una tortiera classica, imburrarlo ed infarinarlo e versare l’impasto del dolce. Infornare per circa 30 minuti a 180°C e non appena sarà cotto, servirlo semplice con una spolverata di zucchero a velo o con creme o marmellate.

