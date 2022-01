In questi ultimi tempi molte persone hanno riscoperto il piacere della cucina partendo dai sapori più genuini come il pane. Un po’ per necessità per via del coronavirus, che in alcune circostanze ha costretto intere famiglie alla quarantena, e un po’ per il molto tempo libero da dedicare in preparazioni fai da te.

Per non dimenticare che provvedendo con le proprie mani alla realizzazione del cibo fatto in casa, c’è un grosso risparmio da non sottovalutare, che a fine mese potrebbe far anche comodo.

Il segreto che farà diventare un cuoco uno chef stellato

Tra le molte preparazioni a cui piace un po’ a tutti cimentarsi, ci sono quegli alimenti preferiti e con pochissimi ingredienti. Si sta parlando di pane, pizza e delle golosissime frittelline, tutti preparati che si possono realizzare croccanti grazie ad un ingrediente speciale.

Queste preparazioni sono una croce e una delizia, perché non sempre si ottengono i risultati sperati. Ma con il giusto ingrediente ci sarà una sostanziale differenza in croccantezza, ma anche in doratura e leggerezza.

Non si tratta di stravolgere nessuna ricetta a cui siamo affezionati, ma di apportare una leggera modifica sostanziale che ci farà ottenere il nostro eccezionale risultato.

Con un solo ingrediente possiamo finalmente avere il pane, la pizza e le frittelline croccanti come non mai

Per poter ottenere un impasto soffice e leggero all’interno e croccante e friabile fuori, l’ingrediente da utilizzare è la semola macinata di grano duro. Il risultato che si potrà ottenere sarà paragonabile a quello dei grandi chef nello loro lavorazioni buonissime e straordinarie.

L’effetto crunchy, che possiamo paragonare al crunch delle patatine in busta, è davvero stupefacente grazie a questo piccolo segreto per ogni tipo di preparazione. Come per una cotoletta, un pan brioche, delle polpettine di spinaci, la mozzarella in carrozza e molto altro ancora.

