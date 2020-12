La merenda diventa ancora più golosa con i ventagli di pasta sfoglia pronti in pochi minuti

Chi ha detto che il dolce non può trasformarsi in un’idea facile e stuzzicante da preparare con solo due ingredienti? La merenda diventa ancora più golosa con la ricetta dei ventagli di pasta sfoglia pronti con solo due ingredienti in pochissimi minuti.

Una dolce coccola pomeridiana da accompagnare con una tisana profumata all’arancia o con un caffè. Semplicissimi e veloci da preparare, sono un’ottima idea anche per ospiti improvvisi. Inoltre la pasta sfoglia è molto comoda da avere in casa per le sue mille preparazioni e si può anche congelare.

Ingredienti per circa 12 ventagli di pasta sfoglia

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

zucchero bianco o di canna

cannella o buccia di limone o arancia grattugiata (facoltativo)

Procedimento

Prendere il rotolo di pasta sfoglia, srotolarlo su un foglio di carta da forno e cospargerlo di zucchero. Passare leggermente il mattarello per far aderire lo zucchero e nel caso aggiungere una spolverata di cannella o di buccia di limone o arancia grattugiata.

Prendere i due lati del rettangolo di pasta sfoglia più lunghi e arrotolarli su se stessi fino a quando non si arriva a metà della sfoglia, cioè fino al centro. Coprire il rotolo con il restante della carta da forno e lasciar riposare la pasta nel congelatore per circa 15/20 minuti.

Dopo il tempo indicato, che sarà indispensabile per poter tagliare le fette senza intaccare la forma, iniziare a tagliare la pasta in fette da 1 centimetro di spessore. Durante questa fase, i ventagli dovranno essere passati nello zucchero e se si vuole si può aggiungere anche qui un pizzico di cannella o altro.

Riporre man mano i ventagli di pasta sfoglia su una teglia con carta da forno pronti per poter essere infornati per 15 minuti in forno (statico) preriscaldato a 200°C. Se la cottura avverrà nel forno ventilato sarà ancora più veloce.

