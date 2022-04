Resistere al dolce? È quasi impossibile! Soprattutto se si tratta di una specialità come quella che stiamo per preparare questa sera. Nonostante i lauti banchetti delle festività, lo spazio per il dolce c’è sempre! Ed è per questo che anche per la Santa Pasqua, colombe e uova di cioccolato non basteranno a placare il palato dei commensali.

In questi casi, i dolci al cucchiaio sono un vero asso nella manica per accontentare tutti in poco tempo. Il tiramisù, ad esempio, è il grande classico che piace davvero a tutti. Di questo dolce esistono numerosissime ricette. Godurioso e senza uova, ad esempio, questo cremosissimo tiramisù moderno è perfetto per ogni occasione.

Contiene solo 20 g di zucchero, invece, questa ricetta cremosa del tiramisù pronto in 10 minuti.

Insomma, il tiramisù è un vero alleato ma non tutti sanno che i famosi savoiardi si possono consumare in modo alternativo e davvero goloso. Il merito è di una crostata deliziosa che ci farà dimenticare tutti gli altri dessert, perché ha la forma di una torta e ricorda anche il tiramisù, ma ha un sapore del tutto originale.

Mai più dubbi sul dolce dopo aver scoperto questa crostata speciale che sembra una torta e ricorda il tiramisù, consigliatissima

Si chiama torta portoghese ma arriva da Benevento, comune campano. Il dolce è un preparato con una base di pasta frolla e un ripieno fatto ad arte con savoiardi e crema allo Strega. Una vera prelibatezza che si prepara anche in poche mosse.

Ingredienti

Ecco tutto l’occorrente per uno stampo da 28 cm.

Per la frolla

300 gr di farina 00;

2 uova;

120 gr di burro;

100 gr di zucchero;

buccia grattugiata di un limone;

1 pizzico di sale;

per il ripieno

3 uova;

150 g di savoiardi;

500 ml di latte;

buccia grattugiata di un limone;

200 gr di zucchero;

1 bicchierino di liquore Strega;

1 cucchiaino di essenza di vaniglia;

Procedimento

Preparare la pasta frolla. In una ciotola lavorare la farina e lo zucchero con le uova e il burro a tocchetti. Mescolare energicamente e aggiungere anche il sale e la buccia grattugiata del limone. Impastare fino ad ottenere un panetto liscio e uniforme. Poi, avvolgerlo con la pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigo per un’ora.

Poi, in un pentolino far scaldare il latte con la vaniglia e la buccia del limone. Portato ad ebollizione, spegnere e lasciare raffreddare.

In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero e poi aggiungere anche il liquore. Infine, quando si sarà raffreddato del tutto, aggiungere anche il latte.

A questo punto, prendere la pasta frolla e stenderla con l’aiuto di un mattarello. Stenderla su un foglio di carta forno per agevolare i passaggi successivi. Poi, posizionare la pasta frolla all’interno di una tortiera leggermente imburrata. Creare la base della crostata alzando leggermente i bordi. Poi, disporre i savoiardi sul fondo della pasta frolla. Versare la crema e far cuocere per circa mezz’ora in forno ventilato e preriscaldato a 180°C. Basterà assaggiarne un pezzettino per capire che non ci saranno mai più dubbi sul dolce!

