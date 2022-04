Un balcone in festa! Una cascata di fiori dai colori più belli e sgargianti e poco, pochissimo impegno grazie ad arbusti che resistono al caldo e anche al freddo.

Ogni anno, decorare balconi e giardini dopo l’inverno è una vera sfida. Con i primi caldi, ecco che si sfoggiano i migliori set da esterno, con tavolini, sedie e divanetti dalle mille forme e colori. L’elemento che veramente non può mancare mai è il “verde”. Piante e fiori sono i veri protagonisti degli ambienti esterni di casa. Oltre ad abbellire in modo favoloso, in molti casi sono anche utilissime. Ad esempio, ecco come schermare balconi e terrazzi per proteggere la privacy da vicini curiosi grazie a questa pianta meravigliosa.

Come fare a meno, poi, delle piante aromatiche? Indispensabili per insaporire i piatti, queste erbe sono una vera ricchezza da tenere sul balcone di casa. Chi ama il basilico e desidera foglie belle, grandi e profumatissime, ecco cosa dovrebbe fare.

Chi, invece, ama le piante ma non ha un particolare pollice verde può optare per queste 4 bellissime piante resistenti a tutto. Piante ideali da mettere ora sul balcone per un’estate ricca di fiori stupendi che faranno invidia anche ai vicini. Si tratta di varietà perenni e rampicanti che hanno bisogno di poche cure, ma che garantiscono distese colorate e anche profumate.

Dunque, ecco 4 bellissime piante resistenti a tutto e che richiedono poca acqua per fioriture abbondanti e colorate anche sotto il sole cocente

Partiamo dalla Buddleia Davidii, una pianta molto amata che prende anche il nome di “albero delle farfalle”. In natura ne esistono diverse specie, ma tutte hanno dei fiori meravigliosi che fioriscono da giugno ad ottobre. Inoltre, riesce a superare i periodi di siccità senza troppi problemi.

Necessita di poca acqua anche il Callistemon. Un piccolo alberello dall’aspetto rustico e affascinante. In primavera e fino all’autunno inoltrato, questa pianta regala una sorta di spighe molto colorate, che vanno dal rosso, al rosa, al giallo (a seconda della varietà).

Continuiamo con una specie annuale che si presenta sia di piccole che di grandi dimensioni: la Zinnia. Resistente e facile da coltivare la Zinnia ha fioriture molto abbondanti e durature. I fiori sono piccoli e dai colori più disparati.

Concludiamo con il cisto, un simpatico arbusto sempreverde che dalla primavera e fino all’estate si ricopre di fiori speciali che ricordano la carta velina.

