Per stupire amici e parenti con ricette semplici ma scenografiche non serve spendere una fortuna e neanche stare ore ai fornelli. Lo conferma questa torta facilissima che sta incantando tutti. Sta impazzando sul web, infatti, la ricetta della torta che porta in tavola un lievitato morbidissimo che prende la forma di gomitolo di lana dal sapor di cioccolato.

Una prelibatezza unica e che sta spopolando da qualche tempo. Infatti, qualcuno ne avrà già sentito parlare lo scorso anno, ma è nelle ultime settimane che è letteralmente esplosa la “gomitolo” mania.

Questa preparazione fa parte di quei dessert da copiare assolutamente e da riproporre all’occorrenza.

Un dolce semplicemente godurioso come la torta che abbiamo mostrato nel recente articolo “É la torta di chi non ha mai tempo ma vuole preparare un dolce semplicemente godurioso in 5 minuti”.

Chi ama le crostate non può perdersi questo segreto per averle sempre morbidissime con il ripieno che non si secca mai.

Per un’altra ricetta non solo buona da mangiare ma anche bella da guardare, ecco la torta alle mele più bella e buona del momento.

Sembra un gomitolo di lana questa originalissima torta facile e super soffice che sta spopolando sul web

Ed ora, è giunto il momento di allacciare il grembiule e di svelare la lista degli ingredienti per la curiosa torta gomitolo di lana (Wool Roll Bread):

Ingredienti

350 grammi di farina di tipo 0;

40 grammi di zucchero;

1 pizzico di sale;

12 grammi di lievito di birra fresco;

1 uovo;

1 baccello di vaniglia;

100 millilitri di panna fresca liquida;

20 grammi di latte;

baccello di vaniglia

50 grammi di burro;

Nutella o confettura q.b. ;

latte q.b. (per spennellare).

Procedimento

Per preparare il gomitolo di brioche bisogna sciogliere il lievito nel latte, poi aggiungere anche lo zucchero. Mescolare, possibilmente con la planetaria, e aggiungere l’uovo. Poi, unire anche la panna e i semi di vaniglia prelevati dal baccello. Mescolare e infine unire anche la farina, precedentemente setacciata.

Amalgamare gli ingredienti, poi aggiungere il sale e il burro tagliato a pezzetti. Una volta ottenuto un composto uniforme, coprire l’impasto con uno strofinaccio pulito e lasciar lievitare nel forno, solamente con la luce accesa.

Dopo circa 2 ore, trasferire l’impasto su un piano di lavoro leggermente infarinato. Dividere l’impasto in 5 parti uguali. Poi formare delle palline e lasciare riposare per mezz’ora.

A questo punto, è il momento di formare il gomitolo. Stendere la pasta con il mattarello realizzando un ovale. Incidere la parte superiore di ogni ovale formando delle frangette.

Nell’altra metà, invece, farcire con al Nutella. Ora, prendere una tortiera e disporre i gomitoli in una teglia. Far lievitare ancora per un’oretta. Il procedimento è lungo ma ne varrà la pena. Successivamente, spennellare la superfice con il latte e far cuocere in forno preriscaldato e con modalità statica a 180°C per circa mezz’ora. Ecco, dunque, svelato il perché sembra un gomitolo di lana questa originalissima torta facile e super soffice che sta spopolando sul web.