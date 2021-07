Da provare assolutamente questo tiramisù moderno talmente buono da fare impazzire tutti in un solo istante.

Chi ama il tiramisù non può non provare questa ricetta facile, veloce che piace a grandi e piccini e regala tante soddisfazioni.

Il procedimento non richiede particolari competenze e non richiede l’uso di uova.

Per chi desidera cimentarsi in altre versioni del dolce al cucchiaio più famoso di sempre, ecco altre 2 ricette velocissime:

a) “Mai più dubbi sul dolce grazie a questo tiramisù eccezionale e cremosissimo senza uova e mascarpone”. Disponibile QUI.

b) Cliccando su questo link, invece, ecco il tiramisù più buono del momento, fresco e veloce ci farà fare un figurone!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

a) 200 g biscotti secchi, meglio se al cacao;

b) 100 g di biscotti Oro Saiwa o similari;

c) 80 g burro;

d) 500 gr di mascarpone;

e) 200 g panna liquida per dolci;

f) 10 g colla di pesce;

g) 100 ml di caffè zuccherato freddo;

h) 100 g di zucchero a velo;

i) Nutella e cacao amaro q.b.

Godurioso e senza uova questo cremosissimo tiramisù moderno è perfetto per ogni occasione. Procedimento

Innanzitutto, bisogna creare la base. In un mixer tritare i biscotti al cacao e lavorare con il burro fuso. Quando il composto diventa omogeneo trasferirlo in una tortiera, possibilmente a cerniera e foderata da carta da forno. Livellare con una forchetta e far riposare in frigo per circa mezz’ora.

Montare la panna tranne una piccolissima porzione che servirà dopo. Mettere i fogli di colla di pece in ammollo in acqua fredda.

In una ciotola lavorare il mascarpone con lo zucchero a velo. Successivamente, unire la panna e mescolare con movimenti dal basso verso l’alto.

A questo punto, strizzare la gelatina e scioglierla nella panna avanzata prima e riscaldata leggermente. Mescolare e unire al composto di mascarpone.

Prendere la base dal frigo e versare parte della crema. Poi, decorare con ciuffetti di Nutella e riporre il tutto nuovamente in frigo.

Dopo 10 minuti, comporre allo stesso modo un secondo strato e sull’estremità decorare con i biscotti bagnati velocemente nel caffè.

Riporre ancora in frigo e far riposare almeno 2 ore prima di servirlo. Prima di offrirlo agli ospiti, spolverare con uno strato sottile di cacao amaro. Dunque, godurioso e senza uova questo cremosissimo tiramisù moderno è perfetto per ogni occasione.

Approfondimento

“Senza farina, latte e burro questa leggerissima torta fredda al caffè sta spopolando, da provare”.