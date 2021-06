Ideale per chi vuole deliziare il palato con un dolce senza tempo ma con pochissimi grassi, zuccheri e calorie.

Il tiramisù è letteralmente un dessert che riporta in alto il morale grazie ad un vortice di gusto e morbidezza. Fresco e goloso questo dolce è molto amato dai bambini che non smettono più di apprezzarlo neanche in età adulta.

Più volte la Redazione ha scovato e proposto ai suoi Lettori ricette e versioni di questa prelibatezza che tanto piace a grandi e piccini.

Per i più golosi, ad esempio, ecco la ricetta del tiramisù più buono del momento, fresco e veloce ci farà fare un figurone!

Per chi, invece, vuole provare la colazione che sta facendo impazzire il web, buonissima e pronta in 5 minuti, ecco la ricetta da non perdere.

Che sia un tradizionale tiramisù o un dietetico fettamisù poco importa, ciò che conta è mangiare in modo da soddisfare corpo e anima in un solo assaggio.

Oggi, a farci venire l’acquolina in bocca, una versione light che non farà rimpiangere il dessert tradizionale. Adatto a tutti, anche chi soffre di diabete, poiché questo tiramisù cremoso e fresco è pronto in 10 minuti e ha solo 20 g di zucchero.

Vediamo l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

a) 20 g di zucchero;

b) 300 g di yogurt greco;

c) 100 ml di caffè amaro;

d) biscotti integrali;

e) cacao amaro in polvere.

Questo tiramisù cremoso e fresco è pronto in 10 minuti e ha solo 20 g di zucchero. Procedimento

Già dagli ingredienti si intuisce che la preparazione, oltre ad essere molto facile, è anche light e poco calorica e zuccherina.

Per rendere leggermente più gustosa la ricetta si può anche optare per biscotti integrali con gocce di cioccolato fondente.

Versare il caffè in una ciotola e bagnare immergere i biscotti uno alla volta. Poi, disporli in una pirofila. A questo punto, in un’altra ciotola lavorare lo zucchero con lo yogurt, mescolando con cura fino ad ottenere una consistenza spumosa.

Versare la crema sui biscotti e procedere con gli altri strati. Infine, spolverare l’ultimo strato con uno strato di cacao amaro e conservare in frigo per almeno 2 ore prima di servirlo ed il gioco è fatto.