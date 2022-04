Le Borse europee ieri hanno rischiato il tracollo. Un avvio di seduta pesante ha fatto temere il peggio. L’inflazione in Germania e l’indice di fiducia tedesco ZEW hanno penalizzato in apertura i listini europei. In particolare l’inflazione di Francoforte ha zavorrato le Piazze UE nelle prime due ore.

Piazza Affari si appresta a vivere le ultime due sedute con un trend di breve periodo ancora al ribasso. La Borsa di Milano potrebbe trovare una bella sorpresa nell’uovo di Pasqua solamente ad una condizione.

L’inflazione in Germania è salita al 7,3% su base annua contro il 5,1% del mese precedente. Anche gli USA hanno diffuso il dato dell’inflazione a marzo. L’indice dei prezzi al consumo è salito all’8,5% ai massimi dal 1982. Tuttavia l’indice core su base annuale e su base mensile si è rivelato inferiore alle attese degli analisti e più basso del mese precedente. Questa rilevazione in avvio di seduta ha spinto Wall Street al rialzo perché gli analisti ipotizzano che l’inflazione in USA abbia toccato il picco. Se questo fosse vero significa che la Federal Reserve potrebbe operare con più gradualità gli aumenti del costo del denaro per il 2022.

Ma se negli Stati Uniti il picco non fosse stato raggiunto? In questo caso nei prossimi mesi si potrebbe anche vedere un’inflazione negli USA magari anche al 10%. Attenzione, anche l’Europa potrebbe avvicinarsi a questi valori.

In Borsa a Milano il regalo di Pasqua arriverà solamente a queste condizioni

Sulla base di questi scenari gli operatori si muovono sui mercati in modo molto prudente. Anche ieri le Borse europee hanno chiuso in calo anche se con perdite limitate e minori rispetto all’avvio della seduta. La Borsa di Milano ha chiuso con un calo dello 0,3% e il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 24.667 punti.

I prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari continuano nel lento scivolamento verso il basso iniziato il 29 marzo. Ieri hanno toccato un minimo a 24.335 punti ad appena 130 punti dall’importante area di supporto di 24.200 punti. Al rialzo i prezzi non sono riusciti andare oltre la soglia dei 24.800 punti, rimanendo sotto la linea del trend ribassista.

Nella seduta odierna, la penultima della settimana prima del lungo ponte pasquale, i livelli da monitorare per il Ftse Mib sono 24.800 punti al rialzo e 24.200 punti al ribasso.

Sei prezzi riuscissero a salire sopra 24.800 punti potrebbero chiudere in zona 25.000 punti e quindi sopra la trendline ribassista. In Borsa a Milano questo sarebbe un bel regalo di Pasqua per gli investitori. Ma se i prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari dovessero scendere sotto 24.200 punti potrebbero calare fino a 23.800 punti.

Oggi in calendario saranno diffusi i prezzi alla produzione in USA e i dati settimanali sulle scorte di petrolio e produzione. Sempre a Wall Street con la trimestrale di JP Morgan, inizia la stagione degli utili.

