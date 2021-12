Con l’arrivo dell’inverno molti di noi tornano ad acquistare i mandarini, che sono apprezzatissimi per il loro sapore e per le loro straordinarie proprietà.

Solitamente dopo averli consumati tendiamo a gettarne le bucce, senza sapere che possono essere riutilizzate in modo intelligente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come, per esempio, le bucce di limone che potremo riutilizzare in casa grazie a questa geniale funzione di cui non faremo più a meno.

Sveleremo perché di questo agrume non dovremmo mai buttare via nulla e sfruttare al massimo le sue proprietà benefiche.

Mai buttare le bucce di mandarino perché potremmo risparmiare grazie a questi 3 sensazionali riutilizzi in casa

Per prima cosa è bene sapere che grattugiando la sua scorza potremmo condire diverse preparazioni culinarie, come pesci o carni di vario genere.

Altrimenti, potremmo anche aggiungerlo nelle panature, basterà grattugiare la buccia di cinque mandarini ed aggiungerle al pangrattato.

Nel momento in cui cucineremo la nostra pietanza, la panatura preparata le conferirà un sapore agrumato irresistibile. A piacimento potremo aggiungere erbe aromatiche come, ad esempio, il rosmarino.

Proprio riguardo a quest’ultimo, per conservare il rosmarino durante l’inverno basterà 1 semplice trucchetto a costo zero che molti non conoscono.

Per chi ama i sali da bagno profumati potrà essere interessante sapere che potremmo utilizzare le bucce di mandarino per prepararceli in casa.

Mettiamo della carta da forno su di una teglia e spargiamo del sale marino grosso su cui andremo a grattugiare le bucce di mandarino.

A questo punto, poniamo la teglia nel forno e facciamo cuocere tutto a 50 gradi per circa un’ora, così creeremo dei fantastici sali aromatizzati al mandarino.

Versiamo poi il tutto in un barattolo di vetro, così potremo utilizzarli all’occorrenza per rendere profumato e soprattutto rilassante il nostro bagno.

Come fare l’olio essenziale in casa

Gli amanti degli oli essenziali potranno prepararne uno in casa semplicemente tritando le scorze di mandarino.

Fatto ciò, andranno messe in un pentolino insieme a dell’olio di cocco che dovrà ricoprirle completamente.

Dopodiché, bisognerà accendere il fuoco e far sobbollire per circa cinque minuti prima di filtrare il tutto e conservarlo in un barattolo.

Potremo riporlo in un luogo buio ed asciutto, così da utilizzarlo per profumare le nostre stanze quando sarà necessario.

Mai buttare le bucce di mandarino perché potremmo risparmiare grazie a questi 3 sensazionali riutilizzi in casa che ci conquisteranno.

Come profumare i nostri cassetti

Sarà sufficiente far seccare le bucce di mandarino in forno per circa dieci minuti a 180 °C, per poi posizionarle in appositi sacchettini che profumeranno la biancheria.

Approfondimento

Per allontanare le tarme e avere sempre il bucato e l’armadio profumato basta solo questo comune ingrediente