Tutti utilizziamo spesso il limone, è un alimento fenomenale, ottimo per condire e insaporire le nostre pietanze.

Ma non solo, grazie alle sue straordinarie proprietà ci può essere d’aiuto in numerose situazioni, per esempio nella pulizia di casa o nella cosmesi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Una volta utilizzato, gettiamo via le bucce avanzate, un gesto comune e spontaneo che spesso si rivela essere un errore.

Sveleremo che non dovremo mai buttare le bucce di limone grazie al riutilizzo geniale in casa di cui non faremo più a meno.

Soluzione

Per eliminare l’aria viziata di casa, soprattutto dopo aver cucinato, basterà metterà la buccia del limone in una pentola piena d’acqua.

Pian piano cuociamo la buccia a fuoco lento per circa mezz’ora, facciamo raffreddare e utilizziamo il liquido ottenuto come deodorante per ambienti.

Per profumare le nostre stanze, in alternativa possiamo creare una candela profumata con le bucce di limoni avanzate.

Dopo aver spremuto i limoni, basterà pulire bene l’interno dello stesso con dell’acqua e riempirlo di cera sciolta e posizionando al centro uno stoppino.

Facciamo semplicemente raffreddare la cera e via, la nostra candela è pronta.

Altrimenti, possiamo creare un profumo naturale per ambienti, dovremo immergere due scorze di limone in mezzo litro d’acqua.

Dopo di che facciamole bollire con un paio di rami di rosmarino fresco e, a preferenza, un cucchiaino di estratto di vaniglia.

Una volta pronto, lasciamolo raffreddare per poi versare il contenuto in uno spruzzino e via, pronto per profumare ogni stanza di casa.

Mai buttare le bucce di limone grazie al riutilizzo geniale in casa di cui non faremo più a meno

Se il problema è l’odore di fumo persistente, basterà mettere le bucce secche di cinque limoni in un piattino e bruciarle.

In questo modo, l’odore assorbirà naturalmente la puzza di fumo presente in casa.

Invece, se siamo intenzionati a friggere, potremo prevenire cattivi odori aggiungendo una buccia di limone in una padella con dell’olio.

Chiudiamo tutte le porte per isolare la cucina e spalanchiamo le finestre per favorire il ricambio d’aria, cosi saremo pronti a cucinare.

Come avevamo anticipato, mai buttare le bucce di limone grazie al riutilizzo geniale in casa di cui non faremo più a meno.