Molti di noi pensano che, una volta spenti, gli elettrodomestici non consumino più energia. Niente di più sbagliato.

Quando spegniamo la TV, o lasciamo il caricabatterie attaccato alla presa della corrente, in realtà stiamo lasciando tutto in stand by. Ciò significa che, questi elettrodomestici, staranno continuando a consumare energia. Questo, ovviamente, si tramuterà in soldi che faranno gonfiare la nostra bolletta.

Scopriamo, quindi, più nel dettaglio, quanti soldi spendiamo a causa di questi elettrodomestici apparentemente dormienti.

Non solo il caricabatterie sempre attaccato, ecco quali elettrodomestici consumano energia anche da spenti

Quando il postino ci recapita le bollette, la tensione in casa sale. Quasi sempre ci sarà un nostro familiare pronto a lamentarsi a causa del totale da pagare. E, se leggendo questa frase non ci fosse venuto in mente nessuno, probabilmente quel familiare nervoso saremmo proprio noi.

Per evitare i normali fastidi causati da bollette troppo salate, dovremmo imparare a conoscere meglio i nostri elettrodomestici. Per prima cosa, facciamo attenzione, perché è questo l’elettrodomestico che ci fa spendere più soldi in bolletta, ma non è tutto.

Ecco quanto spendiamo per colpa degli elettrodomestici in stand by

La televisione assorbe energia anche da spenta. Una TV con schermo LCD può consumare fino a 1,12 watt all’ora, mentre quelle più datate possono anche raddoppiare il consumo. Secondo le stime, comunque, la nostra spesa per una tv spenta ma attaccata alla presa della corrente sarebbe di circa 4 euro all’anno.

Questo errore lo facciamo praticamente tutti

Un discorso simile riguarda anche il cellulare. Tutti i giorni utilizziamo il cellulare e, quindi, tutti i giorni dobbiamo collegarlo alla corrente per ricaricarlo. A tal proposito, facciamo attenzione perché ci sono brutte notizie per chi carica il cellulare quando è acceso.

Esiste, però, anche un altro problema.

Quante volte, per fretta o pigrizia, stacchiamo il cellulare dal caricabatterie lasciando quest’ultimo collegato alla presa di corrente? Questo giochetto consuma 0.5 watt ogni 500 ore, e, secondo le stime, il costo indicativo sarebbe di circa 1 euro all’anno.

Sembra una spesa ridicola, ma il discorso cambia se pensiamo che esistono anche i caricatori del tablet, dello spazzolino da denti, del rasoio, e così via.

Il telefono senza fili non è più un gioco

Un altro dispositivo che sembra dormiente ma che, invece, continua a consumare energia anche quando non lo utilizziamo è il cordless. Il telefono senza fili arriverebbe a consumare circa 2,5 watt all’ora.

Per questi motivi, forse, sarebbe il caso di ricordarsi di staccare i dispositivi quando ci allontaniamo da casa. Insomma, non solo il caricabatterie sempre attaccato, ecco quali elettrodomestici consumano energia anche da spenti.