Durante il periodo caldo, le erbe aromatiche sono state protagoniste e hanno arricchito varie pietanze grazie al loro straordinario sapore.

Le erbe aromatiche generalmente non necessitano di particolari cure e sono molto semplici da coltivare anche per chi non è dotato di pollice verde.

In particolare, quella del rosmarino è una pianta aromatica molto profumata e comune nelle nostre case.

Teniamo però a mente che oltre a rosmarino e basilico questa è la pianta aromatica poco conosciuta perfetta per casa, se volessimo provare un’alternativa.

Ecco come conservare il rosmarino durante l’inverno con 1 semplice trucchetto a costo zero

Molti pensano che per conservare il rosmarino si possa soltanto essiccarlo o congelarlo, potremo invece utilizzarlo anche per realizzare un fantastico olio aromatizzato.

Potremo realizzare l’olio al rosmarino grazie ad una tecnica molto semplice e veloce che ci permetterà di conservare quest’erba nei mesi a venire.

Basteranno circa sei rametti di rosmarino fresco che andremo a mettere in una bottiglia di vetro da un litro che ci saremo procurati.

Procediamo riempiendola fino all’orlo con olio extravergine di oliva richiudiamola bene.

Per circa quindici giorni dovremo conservarla in un luogo asciutto e soprattutto lontano da fonti di calore.

Questo lasso di tempo sarà fondamentale affinché il rosmarino maceri e permetta all’olio di prendere il suo incredibile sapore.

Lo potremo usare per diverse preparazioni, come ad esempio focacce o carni e ne basterà anche solo qualche goccia, così che duri nel tempo.

Per chi lo preferisse, è anche possibile creare un aceto aromatizzato al rosmarino; inizieremo ricoprendolo di aceto di vino bianco.

A questo punto lasciamolo macerare al sole per circa due settimane, mescolandolo un paio di volte per assicurarci che assorba bene il gusto.

Passato il tempo necessario potremo conservarlo per circa tre mesi, anche in questo caso in un luogo asciutto e fresco.

Ecco come conservare il rosmarino durante l’inverno con 1 semplice trucchetto a costo zero per sorprendere i nostri ospiti.

Conservazione

Per chi fosse abituato a congelare il rosmarino fresco, con originalità potrà realizzare un mix con altre erbe aromatiche, come il basilico e il prezzemolo.

In questo modo avremo un condimento decisamente saporito e gustoso sempre a portata di mano per ogni necessità.

I nostri commensali apprezzeranno di certo e faremo un figurone.

