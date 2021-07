Succede a tutti di preparare il caffè con la moka e avanzarlo. Ma l’espresso freddo non piace a molti. Peggio ancora se riscaldato al microonde!

L’unica soluzione è dunque buttar via il caffè? Assolutamente no. I fondi di caffè possono essere riciclati in mille modi. Per esempio in questo goloso dessert. Ma anche il caffè liquido, già pronto, si presta ad essere riutilizzato! Ecco come.

Il trucco geniale per conservare il caffè avanzato e trasformarlo in rinfrescanti bevande

Buttar via il caffè già pronto è un inutile spreco. Soprattutto d’estate. Durante i mesi più caldi, infatti, spesso non si ha voglia di mandar giù un espresso bollente. In molti preferiscono le bevande fresche.

D’estate, dunque, è consigliabile dedicare uno stampino per il ghiaccio al caffè. Ogni volta che l’espresso avanza, lo si può versare nello stampo. Poi, lo si ripone in congelatore. Si otterranno così dei pratici cubetti di caffè.

Il caffè congelato si presta a diverse ricette. La più semplice e veloce è versare i cubetti in un bicchiere di latte freddo. Si otterrà così una versione estiva del caffelatte mattutino.

Esiste però una soluzione più golosa. Basta mettere qualche cubetto di caffè ghiacciato nel frullatore. Aggiungere latte, panna, zucchero e cacao a piacere. Frullare il tutto e gustare un ottimo frappè! Insomma, ecco il trucco geniale per conservare il caffè avanzato e trasformarlo in rinfrescanti bevande.

Una soluzione alternativa per gustare il caffè avanzato

Se non si vuole congelare il caffè avanzato, esiste una soluzione alternativa. Lo si può conservare a temperatura ambiente, oppure in frigorifero.

Poi, basta sfruttarlo per preparare un caffè shakerato. All’espresso avanzato (circa una tazzina) bisogna aggiungere due cucchiaini di zucchero e quattro cubetti di ghiaccio. Poi, scuotere il tutto vigorosamente con lo shaker.

In alternativa, si può usare un frullatore. I più golosi possono aggiungere dello sciroppo alla nocciola o cioccolato. Oppure si può provare la versione alcolica, per esempio con l’amaretto. Da un avanzo si otterrà così un delizioso caffè rinfrescante