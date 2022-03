I gerani sono piante perenni. Fanno parte della famiglia delle geraniaceae, sono originarie dell’Africa meridionale e si sviluppano nelle zone desertiche. In Italia sono molto apprezzati per i loro bellissimi e colorati fiori. Ne esistono diverse varietà, da coltivare sia in vaso che in giardino.

Temono il freddo, quindi durante l’inverno ed in particolare in quelle zone del nostro paese in cui le temperature sono più basse è necessario potarle e tenerle al riparo in una serra, oppure in veranda o accanto ad una vetrata.

Durante il riposo vegetativo sono state soggette a temperature non ideali per la loro sopravvivenza. Per questo, in primavera è importante prestargli alcune particolari cure.

Ecco come prendersi cura dei gerani in primavera per averli sani e colmi di fiori tutta l’estate

Ad Aprile, i gerani vanno potati per circa un terzo della lunghezza dei rami con delle forbici ben pulite oppure con un coltellino affilato. Potare lo stelo nel punto in cui si attacca al ramo principale, in modo da stimolare la ricrescita di altri germogli. I piccoli rami, privi di foglie, devono essere tagliati a circa un centimetro, sopra al nodo più basso e cioè sulla base del geranio.

Se non è stato fatto in autunno, dopo una settimana dalla potatura occorre rinvasare i gerani.

Munirsi di un vaso nuovo un po’ più grande del precedente, solo se le radici della pianta risultano attorcigliate e sono uscite fuori dai fori di drenaggio. Togliere la pianta dal vaso, inserire alcuni cocci di terracotta dove sono i fori di drenaggio, stendere due centimetri di argilla espansa e un po’ di terriccio. Sistemare la pianta nel vaso e aggiungere altro terriccio fino a riempire totalmente il vaso. Esercitare una leggera pressione sul terreno con le dita per stabilizzare la pianta.

Si ricorda che è meglio posizionare i gerani all’esterno solo quando le temperature notturne superano gli otto gradi. Ecco come prendersi cura di queste piante in primavera.

