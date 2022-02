C’è chi celebra l’amore solo a San Valentino e chi invece festeggia tutto l’anno. Soprattutto se ha la fortuna di sfoggiare una dote speciale che scatena scintille di passione! Scopriamo quali segni zodiacali hanno il seducente talento misterioso.

Se San Valentino è stato un flop non bisogna disperare

Questo 14 febbraio le stelle si sono mostrate particolarmente propizie per lo sbocciare di nuovi amori. Ma, purtroppo, la serata non è andata bene a tutti. Niente panico: si prospettano belle sorprese per diversi segni zodiacali.

Un segno che è stato particolarmente sfortunato in amore recupera alla grande già il 16 febbraio grazie alla Luna piena in Leone. Altri dovranno avere più pazienza, ma entro il 10 maggio saranno ricompensati da Giove e troveranno la dolce metà.

Infine, chi ha sofferto in amore potrebbe essere fortunato al gioco: sono in arrivo soldi facili a palate, ma bisogna avere uno dei 4 ascendenti favorevoli.

In ogni caso, è importante ricordarsi che a contare davvero è l’amore per sé stessi. Chi ha trascorso un San Valentino solitario dovrebbe coccolarsi e apprezzare le proprie qualità. Anche perché, quando si è certi dei propri punti di forza, è più facile incontrare la persona giusta.

In particolare c’è un talento speciale che permette di far colpo fin dal primo appuntamento. Ma anche di riaccendere la scintilla della passione nella coppia. A godere di questa capacità sono soprattutto 3 segni zodiacali: ecco quali.

Macché San Valentino, per 3 segni zodiacali passione alle stelle tutto l’anno grazie a un talento davvero speciale

Alla fine di un perfetto appuntamento romantico, la ciliegina sulla torta è un bacio appassionato. Un bacio a regola d’arte fa nascere le farfalle nello stomaco e lascia la voglia di rivedersi al più presto. Soprattutto se a baciare è uno di questi 3 segni zodiacali, che hanno un vero talento naturale!

Parliamo innanzitutto dello Scorpione. Chi è nato sotto questo segno zodiacale è appassionato, creativo, enigmatico, profondo… Tutte le caratteristiche ideali di un bacio che fa battere il cuore a mille!

Segue il segno più sensuale dello zodiaco: il Toro. Amanti del piacere, i Toro sono ottimi baciatori per natura. Nei loro baci non c’è solo passione, ma anche delicatezza, sentimento e gentilezza.

Infine, mai sottovalutare l’Ariete. Chi è nato sotto questo segno è impulsivo, amante dell’avventura e dell’esplorazione. Sicuramente gli Ariete prendono l’iniziativa, per un bacio selvaggio che lascia col fiato sospeso. Proprio come nelle scene dei più bei film romantici! In più, gli Ariete sono incapaci di nascondere le proprie emozioni e le esprimono con le tenerezze fisiche.

Insomma, macché San Valentino, per 3 segni zodiacali che sanno conquistare con un semplice bacio la passione dura tutto l’anno!