Formicolio e stanchezza potrebbero essere dei campanelli d’allarme ma ecco cosa fare e come sentirsi meglio senza farmaci

Possono capitare a tutti dei giorni non propriamente rosei. Durante queste ore ci sentiamo spossati, come se avessimo fatto degli sforzi per giorni, senza, in realtà, fare alcunché. Come dicevamo, potrebbero capitare per diversi fattori. Per esempio, se si ha il ciclo mestruale o se ci stiamo avvicinando alla menopausa, o ancora se aspettiamo un bambino e non ne siamo a conoscenza.

Se questo stato di salute dura solo qualche ora, allora non ci sarebbe bisogno di allarmarsi. Invece, se dovesse permanere, sarebbe il caso di sottoporsi a dei controlli, iniziando dagli esami del sangue. In ogni caso, ecco quali controlli fare per tutte le fasce d’età come forma di prevenzione.

Dovremmo stare attenti se dovessimo avvertire spesso formicolio e stanchezza in generale, perché potrebbero essere dei campanelli d’allarme della carenza di vitamine. Quest’ultime, infatti, sono estremamente importanti per il nostro organismo, in mancanza delle quali potrebbero esserci delle spiacevoli conseguenze.

In particolare, questi sintomi potrebbero avvisarci della carenza di vitamina B12, la quale è importante perché ci fornisce l’energia necessaria sia a livello fisico, che a livello emotivo. Infatti, è chiamata anche vitamina del buonumore.

La carenza di vitamina B12

Humanitas suggerisce che qualora avessimo scelto di adottare un regime alimentare basato solo sulle proteine vegetali, allora potremmo soffrire della mancanza di questa vitamina. La conseguenza sarebbe lo sviluppo dell’anemia perniciosa, differente da quella da carenza di ferro, per cui ecco cosa mangiare.

Infatti, i sintomi di questo tipo di anemia sono proprio il formicolio agli arti delle mani, dei piedi e delle braccia, nonché spossatezza e pallore. In casi estremi, invece, la forte carenza di vitamina B12 potrebbe causare dei danni al sistema nervoso.

In gravidanza, è possibile che la vitamina si abbassi, pertanto è di fondamentale importanza integrarla attraverso l’alimentazione. Anche chi segue le diete basate solo sulle verdure dovrebbe integrarla attraverso gli alimenti o, in caso, mediante integratori. Vediamo quali sono gli alimenti che ne contengono di più.

Formicolio e stanchezza potrebbero essere dei campanelli d’allarme ma ecco cosa fare e come sentirsi meglio senza farmaci

Secondo la tabella CREA, la vitamina B12 è contenuta in quantità maggiore nella carne d’agnello, che ne conterrebbe 3,60 μg/100gr. Buone notizie per chi segue diete vegetariane, perché subito dopo troviamo il buonissimo Grana Padano D.O.P. che ne contiene 3,0 μg/100gr.

Altri carni che contengono vitamine B12 sono il cavallo e il maiale, nonché salumi e affettati come il prosciutto crudo, la bresaola, lo speck e il prosciutto cotto. Tra i formaggi, spicca anche il Parmigiano Reggiano D.O.P.

Questa tabella non dice nulla riguardo al pesce, anche se Humanitas suggerisce che oltre alla carne, anche pesce, uova e latte conterrebbero la vitamina B12. In ogni caso, sarebbe opportuno consultare il proprio medico, che indicherà quale migliore dieta seguire, nonché se fosse il caso di prescrivere qualche integratore.

Lettura consigliata

Metabolismo accelerato e scorta di vitamine con questo frutto da piantare per avere un raccolto salutare e rigoglioso