Non per tutti questo San Valentino 2022 è stato all’insegna dell’amore e della passione. Ma non bisogna disperare: le stelle hanno in serbo bellissime sorprese per un segno zodiacale in particolare. Scopriamo quale.

Ecco il segno che ha vissuto una giornata degli innamorati sottotono

I nati sotto alcuni segni zodiacali sono stati favoriti a San Valentino e hanno trovato la dolce metà. Altri potranno consolarsi con una valanga di soldi facili in arrivo grazie all’ascendente.

Ma non a tutti è toccata la stessa fortuna: il 14 febbraio potrebbe essere una giornata un po’ sotto tono o stressante per il segno della Vergine.

Infatti la Luna si trova nella dodicesima casa astrologica, quella legata all’isolamento e all’introspezione. Allo stesso tempo Mercurio, il pianeta che governa il segno della Vergine, è in transito nella sesta casa. Quest’ultima riguarda il lavoro e la produttività.

Insomma, i nati sotto il segno della Vergine potrebbero trascorrere San Valentino a casa, presi dalla solitudine e dalla malinconia. Oppure, ancora peggio, bloccati dalle incombenze lavorative o familiari. D’altronde è difficile staccare per i nati sotto il segno della Vergine, persone precise e responsabili.

Insomma, non proprio le migliori circostanze per godersi una serata con il partner, ma nemmeno per uscire e fare nuove conoscenze. Da un lato, i Vergine possono sfruttare l’occasione per concedersi un po’ di amore verso loro stessi: una serata in solitaria non deve essere per forza triste. Per esempio, ci si può coccolare con un bagno caldo, un bel film e un gelato.

Dall’altro lato, per i Vergine alla ricerca della dolce metà, non è il caso di perdersi d’animo. Già dal 16 febbraio, infatti, c’è l’occasione perfetta per trovare l’amore. Ecco perché.

Il segno zodiacale più sfortunato a San Valentino dal 16 febbraio recupera alla grande con la Luna piena in Leone

Già due notti dopo San Valentino, il 16 febbraio, il segno della Vergine sarà illuminato dalla Luna piena in Leone. Questo evento astrale regalerà amore, creatività e voglia di esprimersi.

La Luna piena è anche sempre un’ottima occasione per riflettere sui propri obiettivi e sul proprio percorso. Se a San Valentino le persone del segno della Vergine sono state troppo assorbite dal lavoro, il 16 febbraio sarà un’ottima occasione per correggere il tiro. Magari pensando a come fare per bilanciare meglio carriera e tempo libero, lavoro e affetti.

Per di più, nella stessa notte avverrà una magica congiunzione fra Venere e Marte. L’incontro dei due pianeti è particolarmente propizio per l’inizio di una nuova relazione, grazie al perfetto bilanciamento di energie maschili e femminili.

Insomma, ci sono ottime speranze per chi è nato sotto il segno della Vergine: il segno zodiacale più sfortunato il 14 febbraio si rifarà alla grande!

