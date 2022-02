Molti sono convinti che tra cime di rapa e friarielli non ci sia differenza. Addirittura qualcuno ritiene che i friarielli si possano chiamare broccoli e viceversa. Per i meno esperti è difficile distinguerli.

Di certo, si trovano sul mercato tutto l’anno anche se si tratta di due tipi di ortaggi che non temono il freddo. Ecco perché possono aiutarci a scaldare il nostro inverno, almeno a tavola. In sostanza, per fare chiarezza, i friarielli sono le infiorescenze delle cime di rapa. La pianta è la stessa, ma questa gustosa verdura dalle enormi virtù, si presenta con un gambo più sottile e più tenero sotto i denti. A proposito di proprietà nutrizionali, sia quando parliamo di friarielli o friggitelli, sia quando citiamo le cime di rapa, nominiamo due partner ideali per la linea.

Valori nutrizionali simili

Per il loro bassissimo contenuto calorico pari a 32 calorie per ettogrammo, per l’elevato contenuto acqua, per la percentuale minima di proteine e lo 0,35% di grassi, potremmo davvero mangiarne a volontà. Ovviamente, meglio non friggerli. Senza dimenticare la loro ricchezza di vitamine A e C, e il loro elevato contenuto di ferro, di calcio, di polifenoli, considerati antinvecchiamento per eccellenza. Tanti gli aspetti comuni che tendono a fare confondere i due ortaggi. Che fortunatamente hanno assunto ruoli differenti e sapori differenti a seconda delle tradizioni gastronomiche regionali della nostra Italia. Sia le cime di rapa sia i friggitelli si trovano ormai in tutti i mercati, già pronti per essere cucinati. Cerchiamo di scegliere quelli più verdi e che i gambi siano ancora sodi. Quando decidiamo di utilizzarli in cucina, basta eliminare le foglie più esterne e più spesse e il gioco è fatto.

Le cime di rapa in padella o con le orecchiette sono diverse dai friarielli napoletani con la salsiccia che spesso vengono messi anche sulla pizza

Quando, infatti parliamo di friarielli, l’immaginario collettivo si catapulta in Campania. Il friariello napoletano è famoso perché come dice lo stesso nome, viene fritto e utilizzato per realizzare vere leccornie, piatti della tradizione. A esempio, friarielli e salsiccia, torte salate con i friarielli, sulla pizza. Di tutto di più, in Campania si trovano anche nei panini. Una fama come quella delle cime di rapa in Puglia. Un must, un ingrediente base di piatti ormai famosi in tutto il Mondo come le orecchiette alle cime di rapa. L’emblema della cucina pugliese, ad esempio una volta lessate, le cime di rapa in padella si possono preparare con olio evo, aglio e peperoncino. Non solo in padella, ma anche a vapore o anche stufate.