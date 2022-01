Se il 2022 non è iniziato con un bacio appassionato, c’è ancora speranza. Infatti entro maggio troveranno l’amore non solo i Pesci ma anche i favoriti da questi 4 ascendenti e da Giove. Ecco chi saranno i fortunati.

Perché il transito del pianeta è così importante

Si sa che i super favoriti per il 2022 sono i nati sotto il segno dei Pesci. I mesi a venire promettono loro successo economico e in amore, purché sappiano mantenere 3 buoni propositi.

Ma, anche se non si appartiene a questo fortunato gruppetto, ci sono delle belle sorprese all’orizzonte. Per esempio, un evento rarissimo porterà una svolta nella vita a partire dal 18 gennaio. Ma solo per un segno in particolare.

Un altro evento astronomico da tenere d’occhio è il transito di Giove in Pesci. Il pianeta rimarrà nella costellazione per quasi metà anno, ossia fino al 10 maggio. Secondo l’astrologa Kirah Tabourn, questo lungo transito è uno degli aspetti migliori dell’anno appena iniziato. Ma perché è così importante? E cos’ha a che fare Giove in Pesci con l’amore?

Entro maggio troveranno l’amore non solo i Pesci ma anche i favoriti da questi 4 ascendenti e da Giove

Per capire perché il transito di Giove in Pesci è significativo, bisogna innanzitutto sapere che i movimenti di questo pianeta rappresentano la lancetta delle occasioni: quando Giove cambia posizione, nascono nuove opportunità. È dunque importante essere pronti a coglierle.

Inoltre, secondo l’astrologia classica, Giove rappresenta “il grande benefattore”. È un pianeta generoso, che dispensa amore, abbondanza, prosperità, fortuna e guarigione. Quando entra in Pesci, Giove è in grado di elargire al meglio tutti questi doni.

Per di più, la costellazione dei Pesci è nota proprio come “la costellazione dell’amore”. Insomma, tutto sembra favorire lo sbocciare di nuovi sentimenti.

Saranno in molti a percepire gli effetti positivi di questo transito. Ma ne beneficeranno in particolar modo alcune persone. Si tratta di tutti coloro che hanno per ascendente un segno di qualità mutevole: Gemelli, Vergine, Sagittario o Pesci.

I fortunati saranno dunque favoriti dal loro ascendente e da Giove. Ma solo fino al 10 maggio. È dunque il momento di aprire il cuore, di dichiararsi alla persona amata o di fare nuove conoscenze.

Approfondimento

Non è fra i super favoriti dall’oroscopo 2022 ma questo segno zodiacale avrà un’incredibile svolta dal 24 gennaio