Si sa che i Pesci sono i super favoriti dall’oroscopo per il 2022. Ma ci sono notizie straordinarie anche per altri fortunati. Questa volta non c’entra il segno zodiacale: ecco perché bisogna correre a calcolare l’ascendente.

L’importanza dell’ascendente per prevedere ricchezza e fortuna

Quasi tutti gli appassionati di astrologia sanno già cosa prevede l’oroscopo 2022 per il proprio segno zodiacale. C’è chi troverà l’amore proprio a San Valentino, mentre altri si consoleranno con il successo e la crescita economica. Per un segno particolarmente fortunato, il 2022 sarà un anno interessante, grazie a un evento rarissimo che regalerà delle svolte significative.

Non tutti sanno, però, che le previsioni riguardanti la ricchezza sono più accurate se si conosce un importante dettaglio. Non conta il segno zodiacale, soldi facili e colpi di fortuna dipendono soprattutto dall’ascendente!

Il motivo è che gli astrologi usano proprio l’ascendente per studiare la posizione di Giove, il pianeta benevolo legato alla fortuna, all’abbondanza e alla prosperità.

Per prevedere l’arrivo della ricchezza dobbiamo, quindi, conoscere l’ascendente. Lo si può calcolare online, inserendo data, luogo e ora di nascita. Scopriremo così se il nostro ascendente è fra i 4 fortunati che faranno piovere soldi nel 2022.

Non conta il segno zodiacale, soldi facili a palate nel febbraio 2022 grazie a 4 ascendenti secondo l’oroscopo

Sono ben 4 gli ascendenti astrologici che porteranno ricchezza e fortuna nel 2022. L’influenza di Giove finora non si è fatta sentire, ma si rafforzerà a febbraio, per poi durare per tutto il resto dell’anno. Scopriamo dunque chi può aspettarsi buone notizie.

Innanzitutto farà salti di gioia chi ha come ascendente il Capricorno o l’Acquario. Per quanto riguarda queste persone, infatti, Giove sarà nella seconda casa astrologica fino alla fine del 2022.

Questa posizione di Giove permette di arricchirsi senza fatica, raccogliendo i frutti del lavoro già fatto. Bisogna dunque aspettarsi aumenti di stipendio, se ci si è concentrati sulla carriera. C’è anche chi ha impiegato tempo e sforzi per migliorare nel proprio hobby preferito, e ora potrebbe iniziare a far soldi grazie ad una passione.

Insomma, una bella fortuna per chi è ascendente Capricorno o Acquario. Ma la sorte è ancora migliore per altri due gruppi di persone.

Chi è nato con questi ascendenti potrebbe diventare più ricco senza fare nulla

Chi è nato con ascendente Leone o Vergine può già iniziare a brindare e festeggiare. Per queste persone, infatti, Giove transiterà nell’ottava casa astrologica.

Se la seconda casa rappresenta i soldi che si guadagnano coi propri sforzi, l’ottava è invece legata ai beni materiali che arrivano da fonti esterne. Insomma, i soldi piovuti dal cielo senza far nulla!

Chi possiede ascendente Leone o Vergine riceverà dunque un’eredità ingente oppure guadagnerà grazie a un investimento fatto in precedenza.

Siccome l’ottava casa riguarda anche le relazioni, è possibile che i soldi arrivino grazie a un partner. Magari il marito o la moglie otterrà una promozione che favorirà il benessere di tutta la famiglia. Oppure, i single potrebbero iniziare una frequentazione con un ottimo partito.